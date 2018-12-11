Координатору ООН показали КПВВ «Станица Луганская». Новости политики — Деловая столица

Россия с 2016 года безосновательно блокирует открытие КПВВ в Золотом на Донбассе

Об этом министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш заявил во время совместной с координатором системы ООН в Украине, гуманитарным координатором Асенефой Лубрани поездки на Донбасс, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу МинВОТ.

Также отмечается, что КПВВ «Станица Луганская» в начале осени был полностью реконструирован, в частности, проведен ремонт автомобильной дороги, обустроены пункты обогрева, навесы в местах ожидания и досмотра вещей, обеспечено внутреннее электроснабжение, обустроена детская игровая площадка и построено укрытие для граждан, пересекающих линию разграничения.

По словам Черныша, пункт пропуска полностью готов к зиме — Украина со своей стороны сделала все условия для обеспечения гуманитарного доступа и гуманитарных потребностей граждан при пересечении линии разграничения.

«До сих пор остается открытым вопрос относительно пешеходного моста. Он серьезно поврежден и создает препятствия для движения людей. В рамках переговоров на заседаниях Трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования конфликта на востоке Украины мы предлагали множество вариантов решения вопроса восстановления моста, однако не получили согласие со стороны РФ, необходимое для проведения ремонтных работ, обеспечение режима тишины», — отметил он.

Министр подчеркнул, что для восстановления моста есть определенные ограничения со стороны сектора безопасности и обороны для предотвращения использования этого моста незаконными вооруженными формированиями в военных целях.

«Украина настаивает, что мост должен быть восстановлен только для движения гражданского населения, но не таким образом, чтобы его могли использовать военные», — добавил Черныш.

В то же время, говорит он, Украина более двух лет пытается договориться в рамках ТКГ об открытии нового КПВВ в Золотом, которое было бы автомобильным пунктом пересечения в Луганской области.

«Со стороны подконтрольной правительству Украины территории КПВВ полностью готово к работе с марта 2016 года, однако вопрос его открытия безосновательно блокируется РФ в течение всего этого времени», — подчеркнул министр.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник