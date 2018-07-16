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Коболева не будут привлекать к ответственности за выплату премий руководству «Нафтогаза», – Луценко

Политика 16 Июл 2018
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Отмечается, что Коболев получил премию согласно решению наблюдательного совета «Нефтегаза» о премировании

Главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева не будут привлекать к уголовной ответственности за выплату премий руководству «Нафтогаза» за победу в Стокгольмском арбитраже над российской компанией «Газпром». Об этом в комментарии «Українським новинам» сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«К нему у нас вопросов нет», — отметил Луценко.

Он добавил, что Коболев получил премию согласно решению наблюдательного совета «Нефтегаза» о премировании.

Также Луценко сообщил, что правоохранители изучают документы о премировании и обстоятельства того, имел ли право набсовет назначать премии сверх финансового плана.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» по иску к «Газпрому». «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. Также «Газпром» должен оплатить 2,56 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

Через некоторое время стало известно, что Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз» решил выплатить премии на сумму 46,3 млн долл. сотрудникам, которые приложили усилия для победы в Стокгольмском арбитражном суде в споре с «Газпромом» касательно транзитного контракта.

Премьер-министр Владимир Гройсман высказался по этому поводу, заявив, что это «перебор». 

Позже Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премии руководству Национальной акционерной компании «Нафтогаз».



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