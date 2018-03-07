Кличко поздравил женщин с 8 марта: «Вы украшаете этот мир!»

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил женщин с праздником весны

Видеоролик с приветствием Кличко опубликовал на своей странице в сети Facebook, сообщили «ДС» в пресс-службе мэра.

Мэр столицы прогулялся по заснеженному городу и посетил цветочный магазин, где приобрел букет цветов.

«Как бы не снежило и не лихорадило, а весна пришла! Она в этот день — в женских улыбках, цветах, теплых словах. В нашем увлечении вами, дорогие женщины. Вы украшаете этот мир! «, — отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что все свои лучшие поступки мужчины делают именно ради женщин. «И побед достигаем благодаря вам — красивым и душевным, мудрым и умным, нашим мамам, женам, дочерям! Вы поддерживаете, когда сложно, вдохновляете мечтать и воплощать мечты в жизнь. Без вас мы бы не состоялись!»- отметил Кличко.

В видеоприветствии мэра показаны женщины разных возрастов и профессий.

Мэр столицы пожелал всем женщинам мира, счастья и улыбок судьбы. «С праздником весны вас, дорогие женщины! Мы вас любим! Мира вам, счастья и улыбок судьбы!»- сказал Виталий Кличко.

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