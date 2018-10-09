Кличко вынудил «Нафтогаз» вернуть киевлянам горячую воду, — СМИ

Главе Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко ценой невероятных усилий удалось вынудить НАК «Нафтогаз Украины» подписать мировое соглашение, что позволит вернуть горячую воду в дома киевлян

Об этом говорится в статье на bigmir.net, передает «ДС».

В статье говорится, что горячая вода появится в столице после почти полугодичного отсутствия. И приводится история противостояния города с «Нафтогазом».

«Эта история началась достаточно давно. Из-за систематических жалоб на работу частной компании «Киевэнерго» мэр Киева Виталий Кличко принял решение, что горячим водоснабжением и подачей тепла в городе будет заниматься новое коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго». Однако все оказалось не так гладко, и «Нафтогаз» потребовал от городской администрации признать долги «Киевэнерго», накопленные за то время, пока компания Ахметова занималась обслуживанием киевлян. Помимо суммы, которую из-за разницы в тарифах должен был погасить Кабмин, на тот момент накопилось 1,2 миллиарда гривен штрафных санкций и пени за неуплату за газ. КГГА отказалась платить долг частной компании из киевского бюджета — то есть фактически из карманов киевлян. В ответ «Нафтогаз» встал в позу и отказался подписать договор на поставку топлива с «Киевтеплоэнерго». А нет газа — нет и горячей воды», — говорится в материале.

Согласно опубликованной bigmir.net информации, сначала Киевская администрация пробовала договориться с «Нафтогазом», найти разумный компромисс в действительно непростой ситуации. Но в НАК разумные аргументы слышать не хотели. Тогда КГГА, отказываясь признать долг «Киевэнерго», подала в суд. И суд первой инстанции встал в этом споре на сторону города, постановив: Киев не должен платить долги компании Ахметова, и «Нафтогаз» не вправе их требовать.

«Пока длился суд, Виталий Кличко договаривался с Кабинетом министров и продолжал переговоры с «Нафтогазом». Еще в августе правительство взяло на себя часть долгов за газ, но по факту тянуло с этим больше месяца. И только 3 октября Минфин наконец выплатил необходимую сумму. Впрочем, это не отменяет того факта, что целых четыре месяца «Нафтогаз Украины» шантажировал Киев отсутствием горячей воды», — отмечается в статье.

В завершение bigmir.net отмечает роль киевского городского главы в урегулировании вопроса с горячей водой.

«И все-таки Кличко удалось решить это дело в пользу города и его жителей. 9 октября после долгих переговоров, путем невероятных усилий мэр Киева додавил руководство НАК на подписание мирового соглашения. И город, и «Нафтогаз» документ уже подписали. Осталось дождаться заседания суда 10 октября, когда суд должен утвердить документ. После чего стороны, наконец, заключат договор на поставку газа — и начнется подача горячей воды всем жителям Киева», — резюмируется в статье.

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