Климпуш-Цинцадзе об «аспирантуре» Украины в НАТО: Это не какой-то конкретный статус, а признание наших стремлений

Вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе

Решение НАТО – это не предоставление какого-то конкретного статуса, а признание наших стремлений и четкое понимание среди стран Альянса, что Украина для себя четко определилась и стремится вступить в НАТО. Об этом в эфире «112 Украина» заявила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Это означает, что в Альянсе осознали, что Украина изменила свое внутреннее законодательство и определила для себя четкую цель членства в НАТО», — сказала она.

Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что данное решение является важным, поскольку с этого осознания начинаются возможности дальше развивать и углублять взаимодействие Украины и НАТО.

«Главный акцент должен быть на нашей домашней работе», — резюмировала она.

Напомним, сегодня стало известно, что Украина получила статус страны-члена НАТО.

О том, что это означает, читайте тут.

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