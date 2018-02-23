Климкин предложил способ «излечить» тоскующих по СССР

Ностальгирующие по совку украинцы не чувствуют себя дома в свободной Украине

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя результаты недавнего соцопроса, передает «ДС».

«30% украинцев, до сих пор ностальгируют по СССР — это достаточно много. Наверное, они не чувствуют себя полностью дома в свободной Украине. Их нужно понять и предложить им будущее именно с ними. И главное — чтобы они в это поверили», — подчеркнул Климкин.

Напомним, согласно опросу социологической группы «Рейтинг», треть жителей Украины сожалеют о распаде в 1991 году Советского Союза.

Больше всего тех, кто скучает по прошлому, в областях юга и востока, меньше всего — на западе. При этом 55% респондентов не испытывают ностальгии по СССР.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник