Климкин поздравил с днем рождения командира захваченного Россией «Никополя» — Деловая столица

Командир артиллерийского катера «Никополь» Богдан Небылица, плененный россиянами, сегодня празднует день рождения

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в Twitter, передает «ДС».

«Сегодня день рождения командира артиллерийского катера «Никополь» Богдана Небылицы, которого вместе с 23 украинскими военными моряками РФ держит в плену. Вчера российское псевдосудопроизводство конвейером продолжило всем нашим ребятам арест более чем на 3 месяца. Работаем для их быстрого освобождения», — написал глава МИД.

Напомним, Лефортовский суд Москвы продлил арест последним четверым украинским морякам, взятым в плен в районе Керченского пролива.

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