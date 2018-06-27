Климкин поведал, о чем говорил с «другом Борисом» в Дании

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился в Копенгагене с британским коллегой Борисом Джонсоном
Об этом глава украинской дипломатии сообщил в Twitter, передает «ДС».
«Встретился в Копенгагене с другом Борисом, общались не только о реформах. Политзаключенные, оккупированные Россией Крыма и Донбасса, нарушения прав человека. Координируем усилия», — написал Климкин.
Напомним, 23 мая Джонсон осудил «разобщающий» план Германии по строительству трубопровода «Северный поток-2».
Днем ранее министр иностранных дел Великобритании пригрозил России новыми жесткими санкциями в связи с инцидентом в Солсбери.
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