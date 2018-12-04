Климкин назвал «тизером» встречу с генсеком НАТО. Новости политики — Деловая столица

Глава МИД Украины Павел Климкин встретился в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом

Об этом министр иностранных дел сообщил в Twitter, передает «ДС».

«Встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом как классный тизер для дальнейшей дискуссии с союзниками через час. Много тем и идей!», — написал Климкин.

Напомним, во вторник, 4 декабря, в Брюсселе на уровне глав внешнеполитических ведомств состоится саммит НАТО, во время которого представители США и Канады намерены поднять вопрос недавней агрессии России в отношении Украины в районе Керченского пролива.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник