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Климкин назвал «тизером» встречу с генсеком НАТО. Новости политики — Деловая столица

Политика 04 Дек 2018
Климкин назвал «тизером» встречу с генсеком НАТО. Новости политики — Деловая столица
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Глава МИД Украины Павел Климкин встретился в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом

Об этом министр иностранных дел сообщил в Twitter, передает «ДС».

«Встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом как классный тизер для дальнейшей дискуссии с союзниками через час. Много тем и идей!», — написал Климкин.

Напомним, во вторник, 4 декабря, в Брюсселе на уровне глав внешнеполитических ведомств состоится саммит НАТО, во время которого представители США и Канады намерены поднять вопрос недавней агрессии России в отношении Украины в районе Керченского пролива.

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