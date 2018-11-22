Китайские онлайн-магазины перестали продавать товары Dolce & Gabbana

На сайтах Taobao, Tmall, Jingdong Mall и Suning Tesco сейчас невозможно обнаружить одежду и аксессуары Dolce & Gabbana по поиску.

Причина — в разгоревшемся в Поднебесной скандале скандале из-за рекламных роликов модного дома Dolce & Gabbana в интернете. На них женщина азиатской внешности, одетая в платье из последней коллекции модного бренда, пытается палочками съесть традиционную итальянскую еду: спагетти, пиццу и канноли. Мужской голос за кадром учит модель, как правильно использовать палочки. Ролики вызвали гнев жителей Китая. Их оскорбило стереотипное изображение китайских людей. Как пишет Reuters, набрав 120 млн просмотров, эта тема стала самой популярной в сервисе микроблогов Weibo, где число пользователей превышает полмиллиарда человек. Пользователи сервиса обвинили Dolce & Gabbana в расизме и сексизме и стали требовать удалить ролики. В интернете набирает популярность хештег #BoycottDolce. С Weibo реклама исчезла в течение суток, но до сих пор доступна в Instagram и на YouTube.

В итоге Dolce & Gabbana отменило свое шоу в квартале Пудун в Шанхае модный дом хотел показать симбиоз модного показа и спектакля на стыке моды, танцев, музыки и технологий. Представители модного дома ранее заявляли, что «это будет крупнейшее мероприяти организованное в стране в этом году».

Ситуацию усугубили комментарии авторства якобы самого дизайнера и совладельца модного дома Стефано Габбана. На своей странице в Instagram он крайне унизительно отзывался о китайцах и стране в целом, назвав их «вонючей мафией». После обрушившейся критики модельер был вынужден извиняться, добавив, что его страница в Instagram оказалась взломана. «Я люблю Китай и китайскую культуру. Прошу прощения, что так случилось», – написал Габбана.

В распространенном заявлении совладельцы модного дома Доменико Дольче и Стефано Габбана (есть в распоряжении «Ведомостей») сетуют, что ситуация «им очень неприятна», а шоу должно было показать «их любовь и страсть к Китаю». Причины срыва показа дизайнеры комментировать не стали.

Источник: Ведомости





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