Киевская полиция просит Кличко прибрать за «Михомайданом»

Начальник ГУ Национальной полиции Киева направил письмо на имя главы Киевской горгосадминистрации Виталия Кличко с просьбой о предоставлении техники для уборки в Мариинском парке и на ул. Грушевского на месте разогнанного «Михомайдана»

В документе отмечается, что 3 марта в Мариинском парке состоялись следственные действия, в соответствии со ст. 40 и 41 УПК, передает «ДС» со ссылкой на «Украинскую правду».

«Просим дать поручение соответствующим службам о выделении техники для уборки снега и мусора в Мариинском парке и на проезжей части ул. Грушевского — отрезок от ул. Шелковичной до ул. Липской», — говорится в письме.

Нардеп от БПП, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец сообщил, что письмо от Нацполиции было получено примерно после 13:00 3 марта.

«Такое официальное обращение мы получили. Как только появится возможность, коммунальные службы будут реагировать», — отметил он.

Как сообщала «ДС», утром 3 марта 2018 года снесли палаточный городок активистов у здания Верховной Рады в Киеве. Вследствие демонтажа пострадали по меньшей мере пятеро человек, около 50 активистов были задержаны.

По данным Нацполиции, следственные действия в палаточном городке под Радой проводились в рамках двух уголовных производств, одно из которых открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьского дворца), а другое — по событиям 27 февраля 2018 года у стен ВР.

Движение «Визволення» заявляло, что после штурма палаточного городка 11 участников движения доставили в больницы.

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