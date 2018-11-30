Киеве запустили железнодорожный экспресс до «Борисполя». Новости политики | Dsnews — Деловая столица

Скоростной поезд между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и Международным аэропортом «Борисполь» запущен

Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент Петр Порошенко, информирует «ДС».

«Экспресс в аэропорт Борисполь — запустили! И это не просто экспресс из Киева в аэропорт «Борисполь» — его можно назвать экспрессом в ЕС, потому что Борисполь — главные воздушные ворота в Евросоюз», — заявил Порошенко.

«С сегодняшнего дня 40 минут, 80 гривен — и вы добрались от вокзала до аэропорта или наоборот. Поздравляю с этим событием наших граждан и туристов!», — добавил глава государства.

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