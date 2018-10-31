Канье Уэст заявил, что его «использовали» в политических целях

02:5431.10.2018

(обновлено: 02:55 31.10.2018)

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст заявил в своем Twitter, что его «использовали» в политических целях и что теперь он намерен дистанцироваться от политики.

«Мои глаза открылись, и я осознал, что меня использовали для распространения идей, в которые я не верю. Я дистанцируюсь от политики и полностью сфокусируюсь на творческом процессе», — написал рэпер.

Американский канал вырезал из эфира монолог Канье Уэста в поддержку ТрампаУэст был известен как активный сторонник Трампа и не раз лично встречался с президентом, последняя их встреча состоялась 11 октября 2018 года. На повестке было обсуждение реформы тюрем в поддержку афроамериканцев. «Вам не обязательно соглашаться с Трампом, но толпа не может заставить меня не любить его. В нас обоих энергия дракона. Он мой брат», — писал Уэст в Twitter. Рэпер также произносил речи в поддержку Трампа на своих концертах и демонстрировал вещи с символикой MAGA (Make America Great Again).

Канье Уэст подарил президенту Уганды кроссовки и получил угандийское имяКанье Уэст — американский хип-хоп исполнитель, рэпер, продюсер, композитор и дизайнер. В конце 1990-х — начале 2000-х принимал участие в создании хитов для таких исполнителей, как Jay-Z, Ludacris, Талиб Квели и Алиша Киз. Канье Уэст известен своими прямыми высказываниями на мероприятиях и в соцсетях, что не раз приводило к скандалам.



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