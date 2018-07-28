Канада осудила проведенную Россией «насильственную интеграцию Крыма»

В Канаде подтвердили свое уважение к территориальной целостности Украины

Россия нарушила международное право, аннексировав Крым. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады.

«Канада подтверждает свою неизменную приверженность территориальной целостности Украины и осуждает действия, предпринятые Россией для насильственной интеграции Крымского полуострова в Россию, в том числе через открытие в мае 2018 года моста через Керченский пролив», — сказано в заявлении.

В Канаде напомнили о «серьезных нарушениях прав человека» в оккупированном Крыму. В том числе, речь идет о подавлении свободы слова, арестах, пытках и задержаниях.

Кроме того, канадское правительство призвало освободить всех незаконно задержанных украинских граждан.

Напомним, ранее министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что Канада неизменно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией.





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