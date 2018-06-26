Как fake news о «торговой войне» влияют на рынки

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Москва, 26 июня — «Вести.Экономика». Обострение отношений США и Китая сопровождается информационными вбросами, и первыми на них реагируют рынки. Кто и как манипулирует ценами акций? Опасения по поводу эскалации «торговой войны» между Китаем и США в понедельник обвалили американский рынок: S&P 500 и Dow Jones потеряли около 1,5%, а высокотехнологичный Nasdaq — более 2%.

Обвал был спровоцирован публикацией The Wall Street Journal статьи, в которой говорится, что американская администрация намерена ограничить инвестиции связанных с КНР компаний в технологии, разрабатываемые США.

По словам источника издания, таким образом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает предотвратить экспорт значимых технологий в Китай и помешать реализации программы Made in China 2025, предполагающей установление мирового лидерства КНР в десяти ключевых отраслях.

Именно эта статья стала главной темой на рынках в понедельник, однако уже вечером советник президента США по торговле Питер Наварро опроверг эту информацию.

Рынок отреагировал позитивно и отыграл часть потерь. Самое любопытное, что заявление Наварро появилось на лентах информагентств как раз в тот момент, когда индекс S&P 500 достиг важного уровня поддержки.



Очевидно, что идет банальная манипуляция рынками с помощью различных заявлений и публикаций. Так или иначе, индексы все равно завершили день в глубоком минусе.

В Китае также дела обстоят не очень хорошо: основной фондовый индекс Shanghai Composite, по сути, пошел в стадию «медвежьего» рынка.

От январских максимумов этот фондовый индикатор потерял уже 22,5%.

Zerohedge

Стоит отметить, что технологичные гиганты КНР, чаще именуемые как TATS (Tencent, Alibaba, Taiwan Semi, Samsung), заметно отстают от американских FANG (Facebook, Amazon, Netflix, Google).

Zerohedge

Тем временем в рамках «торговой войны» курс юаня к доллару продолжает снижаться. От максимумов, достигнутых в марте, он снизился уже примерно на 5%.

Zerohedge

Добавим любопытную информацию, которую распространило агентство Bloomberg. Глобальная торговля замедлилась еще до того, как Трамп начал агрессивную политику в отношении Китая, то есть до того, как начала разгораться «торговая война».

Мировая торговля резко замедлила рост в начале 2018 г. Индекс, ежемесячно рассчитываемый Нидерландским бюро анализа экономической политики, в апреле опустился до минус 0,6%.

На фоне угрозы полномасштабной «торговой войны» звучат предостережения о возможности рецессии в мировой экономике.

Рубрики: Акции, Валюты, Мировые индексы, Азия, США





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