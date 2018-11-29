Как украинцам растаможить »евробляху» по новым правилам: пошаговая инструкция — Обозреватель

В Украине 25 ноября вступили в силу новые правила растаможки автомобилей на европейских номерах. До 24 мая можно официально оформить автомобиль без штрафа, после этой даты владельцев будут наказывать.

В материале NewsOne указано, куда обращаться, с чего начать процедуру легализации машин на еврономерах и какие документы нужно иметь при себе.

Как растаможить авто на еврономерах?

Сперва нужно обратиться на таможню. При себе иметь:

Техпаспорт (регистрационный документ на транспортное средство);

Документы, которые подтверждают право собственности на машину (купчую или генеральную доверенность на право отчуждения);

Необходимую сумму для таможенных платежей, акциз которых вычисляется по специальной формуле. Так, в течение первых 90 дней размер акциза будет рассчитываться с коэффициентом 0,5.

Пошаговая инструкция для владельцев машин на еврономерах:

Шаг 1. Для того, чтобы растаможить свое авто на территории Украины, нужно быть его законным владельцем. Если же у вас на руках нет документа (техпаспорт, договор купли-продажи), в которых подтверждается этот момент, то вам необходимо будет снять транспортное средство с учета. Чтобы проделать данную процедуру, придется ехать в ту страну, откуда была пригнана машина. Документы также можно запросить, не выезжая за пределы Украины.

Шаг 2. Следующим шагом будет заехать на территорию Украины, подать необходимые документы, которые указаны в начале, и таможенную декларацию. Работники таможни вас оформят на месте. Это можно сделать в любом органе по всей территории Украины.

Шаг 3. Что касается оплаты. Денежные средства, которые необходимо оплатить государству, рассчитываются по Закону Украины №2611, который вышел 8 ноября 2018 года. И согласно требованиям Таможенного кодекса, оплачивается 10% государственной пошлины, оплачиваются также акцизы, которые считаются по формуле, и ПДВ. Все деньги засчитываются как предоплата. После этого вас оформляют на таможне, а внесенные вами деньги переводятся в госбюджет.

Что делать украинцу с уже растаможенным авто:

Шаг 1. После того, как легализовали машину, вы должны иметь на руках следующий перечень документов:

— все документы, подтверждающие факт растаможивания и оплату таможенного сбора. Эти документы вам выдают на руки в таможенной или фискальной службах;

— сертификат соответствия конструкции транспортного средства. То есть, если машину вам привезли без этого документа, его вы можете сделать в органах сертификаций на территории Украины;

— документ, который подтверждает основания приобретения этой машины за границей: договор купли-продажи, справка-счет;

— личный паспорт, идентификационный код и транспортное средство для осмотра эксперта в сервисном центре.

Еврономера

Politeka

Шаг 2. Кроме этого, вы должны будете оплатить налог в Пенсионный фонд за проведенную регистрацию машины на территории Украины. Соответственно 3-5% от стоимости.

OBOZREVATEL также предлагает вам калькулятор растаможки автомобиля по новым правилам.

Как сообщалось ранее, 8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.

Также Рада ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины. Владельцы автомобилей на еврономерах не согласны с рядом положений этих законов, из-за чего во многих регионах Украины проходили акции протеста.

Согласно данным Государственной фискальной службы, в Украину в режиме временного ввоза попали 2,7 млн автомобилей. Количество авто, которые были ввезены в режиме «транзит» и фактически находятся в Украине с нарушением сроков, достигло 110,4 тыс., а в режиме «временного ввоза» с нарушением сроков – 207,4 тыс.





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