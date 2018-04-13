Как санкции к «РусАлу» повлияют на мировую экономику

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Москва, 12 апреля — «Вести.Экономика». Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов достигли максимума с марта 2012 г. на опасениях сокращения поставок этого металла после введения санкций против «РусАла». Ближайшие фьючерс в ходе сессии поднимался в моменте на 2,5% до $2304 за тонну, сейчас он торгуется чуть ниже.

Накануне источники агентства Bloomberg сообщили, что Glencore, акционер и крупнейший покупатель продукции «РусАла», объявил форс-мажор по контрактам на 50 тыс. тонн металла.

Ранее сырьевой трейдер Glencore заявил, что обязуется соблюдать все применимые в отношении «РусАла» санкции и принимает все необходимые меры для смягчения любых рисков для бизнеса в результате включения «РусАла» в «черный список» санкций.



Кроме того, агентство Bloomberg сообщает, что «РусАл» объявил форс-мажор по ряду поставок глинозема, сообщило Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Сейчас «РусАл» на 100% обеспечен собственным глиноземом и на 80% — бокситами. Основная часть глинозема ввозится из-за рубежа с предприятий в Ирландии и Ямайке, из-за бедности внутренних источников сырья.

Значительная часть глинозема «РусАлом» закупается на рынке согласно презентации компании, в 2017 г. «РусАл» закупил у третьих сторон около 1,5 млн тонн глинозема и около 6,8 млн тонн бокситов (при собственном производстве 7,8 млн тонн глинозема и 11,64 млн тонн бокситов).

Рыночные операции по закупкам сырья для «РусАла» сейчас сопряжены с дополнительными издержками и сложностями, сообщил накануне источник «Интерфакса» в алюминиевой отрасли, знакомый с бизнесом «РусАла».

В прошлом году компания договорилась с властями Гвинеи о продлении концессии на разработку месторождения Диан-Диан на 25 лет, что позволит полностью обеспечить свои потребности в бокситах. Но перерабатываться бокситы Диан-Диана будут на заводе Aughinish в Ирландии, крупнейшем глиноземном предприятии «РусАла», где производится 30% всего глинозема в Европе, внесенном Glencore в объединенную компанию в 2007 г.

Власти Ирландии уже успели выразить свою обеспокоенность ситуацией вокруг санкций в отношении «РусАла».

Добавим, что акции «РусАла» сегодня возобновили падение на бирже в Гонконге — снижаются еще на 2,5%.



Безусловно, стоит еще раз отметить, что новые санкции стали абсолютно новым по своей силе ударом. Возможно, «РусАл» просто стал примером того, что американцы могут сделать с любой другой российской компанией.

При этом важно отметить, что «РусАл» — это не просто крупный игрок на рынке металлов, это один из крупнейших игроков, и, как мы видим, его проблемы уже сказываются на всем рынке, но даже это не остановило американцев.

Ситуация, в которой оказываются все фигуранты так называемого «кремлевского списка», ставит их в очень непростое положение. Но самое любопытное, что в этот список попали почти все крупные бизнесмены и чиновники, а значит, следующий удар может быть нанесен по любому из них.

Вместе с тем, последствия от санкций против «РусАла» могут быть куда более значительными, чем просто взлет котировок. Алюминий широко используется в различных отраслях, и его взрывной рост может создать серьезную инфляционную угрозу, а на фоне замедления мировой экономики, о чем свидетельствуют последние макроэкономические данные, это может стать катализатором для начала рецессии.

Сейчас в мировой экономике вообще назрел целый букет угроз. Замедление экономики проходит на фоне повышения ставок со стороны ФРС, которая к тому же собирается продолжать повышать ставки.

Кроме того, мы стоим на пороге «торговой войны» США и Китая, и все это сопровождается ростом геополитической напряженности на Ближнем Востоке.





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