Какой будет экономика «под елочку»: к зиме вырастут доллар и цены

Последний квартал 2018 года года грозит принести украинцам дорогие доллар и бензин. При этом рост зарплат замедлится, а цены поползут вверх. Такие основные выводы можно сделать из традиционного консенсус-прогноза экспертов «Сегодня». Свое видение экономической ситуации дали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Николай Ивченко, глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, аналитик агентства MPP Consulting Павел Мельник и директор энергопрограмм Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский.

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Цены и зарплаты

По подсчетам Забловского, инфляция на конец года составит 10—11%. По сравнению с III кварталом (в котором, по официальным данным, цены почти не росли) ее рост увеличится. Причины: девальвация гривни, подорожание транспорта (ж/д — на 12%, проезд в Киеве — вдвое, в ряде городов — на 30—50%) и декларируемый властями роста цен на газ, а значит, и на комуслуги.

«Мы ожидаем инфляцию в 12,3% из-за того, что цены на нефть почти весь год выше $70 за баррель, что удерживает внутренние цены на бензин на высоком уровне. Топливо является высокой составляющей практически всех товаров, — дополнил Ивченко. — Рост зарплат в текущем году оказался выше наших ожиданий, что поддерживает внутренний потребительский спрос и гонит цены вверх».

А вот Землянский отмечает, что продолжается поляризация зарплат, а реальные заработки в провинции на 2—3 тыс. грн и более отстают от декларируемых Госслужбой статистики.

Курс и госдолг

Не видят аналитики оснований и для укрепления нацвалюты.

«Курс гривни к доллару в IV квартале года составит на конец периода 28,2—28,4 грн, — оценивает Забловский. — Гривня продолжит обесцениваться из-за продолжающегося роста дефицита внешней торговли Украины и спекулятивного спроса на межбанке».

Ивченко добавил, что перенос сроков очередного транша кредита МВФ тоже не в пользу гривни, зато его отсутствие не увеличит внешний долг. Мельник, наоборот, прогнозирует небольшой рост госдолга выше 2 трлн (+100—120 млрд грн) грн из-за того, что гривня девальвирует, а долг считается в долларах.

Бензин и газ

Налицо единодушие и по поводу цены на бензин: она пойдет вверх. Ивченко опасается, что топливо подорожает намного — более 10%, или до 35 грн/л. Это будет связано как с возможным дальнейшим укреплением доллара в Украине и высокой (85%) долей импортного топлива, так и с ростом стоимости нефтепродуктов в мире из-за санкций по отношению к Ирану. С газом будет то же самое, уверен Землянский:

«Газовые рынки в «высоком сезоне». Рост мировых цен на нефть привел к значительному удорожанию газа на еврорынке. С налогами и транспортом реверсный газ в Украине уже стоит $480 за 1000 куб. м».

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Безработица

Свободных рук станет меньше. По словам Ивченко, это связано с увеличением предложений работы для украинцев за рубежом, а также с ростом свободных вакансий у нас из-за трудовой миграции. Землянский уверен, что нарастающий отток украинцев на работу и ПМЖ — негативная тенденция, подрывающая нашу экономику.

«Ситуация за минувший квартал усугубилась», — констатировал он.

Точность прогнозов

Анализ прогнозов наших экспертов на предыдущий, третий квартал, показывает две тенденции: официальная инфляция стабильно ниже предсказанной экономистами, а зарплата — выше. Специалисты, в свою очередь, настаивают на правильности своих оценок, прежде всего касательно инфляции. Так, Мельник утверждает, что, по его расчетам, цены с начала года выросли более чем на 10%. Неожиданный резкий рост курса доллара в августе повлиял и на остальные показатели: цену энергоносителей, уровень госдолга. Доллар реально стоил в августе 28,2 грн/$ (+6% к прогнозу), бензин А-95 — 31,4 грн/л (+3% к прогнозу), уровень госдолга подпрыгнул до 2,12 трлн грн (+9%). Средняя оценка аналитиками безработицы была 9%, реально оказалась 8,3% (без статданных за сентябрь). Подытожив, можно сказать, что последний прогноз наших экспертов оказался самым неудачным за два года, сбывшись не более чем на 50%, хотя обычно он оказывался верным на 70—85%.





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