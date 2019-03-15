Казус в экономике России — Хартия ’97

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Александр Охрименко, «Обозреватель»

15.03.2019, 21:59

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Путин хочет купить лояльность российских олигархов.

В России новый экономический год начался с казуса. Росстат подсчитал, что по итогам 2018 года ВВП России вырос на 2,3% (предварительные данные). Это удивило многих экспертов. Даже специалисты банка России и Минэкономики России усомнились в этом росте. И было в чем усомниться. Судите сами. Весь 2018 год Росстат показывал рост строительства в России на уровне ниже одного процента, и вдруг по результатам всего 2018 года рост строительства в России оказался больше 7%. Это явно вызывает вопросы.

Поэтому эксперты банка России склонны считать, что реальный рост ВВП России за 2018 год, скорее всего, около 1,5%. Это ближе к истине. Тем более что за 9 месяцев 2018 года ВВП России выросло на 1,3%.

Санкции США и ЕС против России не дают экономике страны нормально работать. В то время как мировая экономика за 2018 год выросла на 3% (предварительные данные Мирового банка), экономика России даже с «нарисованным» рост ВВП смотрится слабенько. Что же делать?

Президент России Путин хорошо понимает критическое состояние экономики, которое сопутствует России после оккупации Крыма. Но исправить его ошибку уже невозможно. Поэтому Путин и решил взять на вооружение методы СССР и попытаться поддержать рост экономики России за счет бюджетных денег. А что делать. Зарубежные инвестиции теперь обходят Россию стороной. У зарубежных инвесторов само словосочетание «инвестиции в Россию» считается дурным тоном.

Возможно, кто-то слышал о национальных проектах, которые Путин задекларировал еще в прошлом году, а реализация их началась в этом году. На реализацию этих нацпроектов планируется истратить больше 20 трлн. рублей. Хотя это цифра предварительная. Скорее всего, окончательная цифра будет значительно больше. Всегда легко начать тратить деньги, но сложно остановиться.

В теории считается, что эти нацпроекты станут драйвером роста ВВП России в ближайшие годы. В теории да, но на практике, суть этих нацпроектов другая. Российские олигархи очень недовольны Путиным из-за оккупации Крыма. Так как они потеряли возможность реализовывать крупные инвестиционные проекты с привлечением зарубежного капитала. Фактически на данный момент российские олигархи не могут нормально сотрудничать с зарубежными партнерами. Приходится постоянно все прятать в «схемы» и оффшоры. Это создает дополнительные проблемы и формирует убытки. Кроме того, теперь к их деньгам и яхтам в ЕС и США обращено более пристальное внимание. Короче. Они недовольны своим Царем. И, как в далекие времена, Московский Царь Иван Грозный отправлял подарки Крымскому хану, чтобы тот не нападал на его царство, так и сейчас Путин за счет нацпроектов хочет купить лояльность и преданность российских олигархов. Умное решение.

Согласно задумке российской власти национальные проекты будет реализовываться на условиях частно-государственного партнерства. Другими словами, большая часть денег на реализацию национальных проектов поступает из госбюджета России или Фонда национального благосостояния, а российские олигархи будут выступать соинвесторами. Этот опыт «хорошо» работал в 90-е годы, когда госпредприятия создавали с частными лицами совместные предприятия, в результате которых все доходы получали частные лица, а госпредприятия оставались с долгами и убытками. То же самое планируется делать и в этот раз, но в более крупных размерах. Предполагается, что госбанки России будет кредитовать на льготных условиях участников реализации нацпроектов. Понятно, что никто эти кредиты погашать никогда не будет. В лучшем случае, заплатят частично проценты.

Как видите, идея российской власти, как «купить лояльность российских олигархов», хорошая. И большая вероятность, что это сработает. Российские олигархи станут еще богаче, вот только население России от этого богаче не станет.

Любая неконтролируемая эмиссия рубля, а тут именно так и будет, приведет к тому, что в первый год реализации нацпроектов действительно вырастет ВВП России, и резко вырастет. Можно ожидать даже рост на уровне 4% за год. Но еще больше вырастут цены, и будут расти ускоренными темпами, даже когда рост ВВП прекратится. Запущенные в оборот деньги не так просто извлечь обратно. А денег предполагается не жалеть, и давать столько, сколько захотят российские олигархи.

Опыт стимулирования роста экономики страны за счет госинвестирования, это классическая модель кейнсианства. Она использовалась в 50-60-е годы в США, Европе и даже Японии. Но практика показала, что это опасный опыт. Рост экономики быстро сменяется ростом цен, и тогда уже приходится прилагать титанические усилия, чтобы спасти экономику страны от стагфляции (цены растут, а ВВП не растет). Модель экономики СССР тоже фактически использовала теорию кейнсианства, хотя официально эту теорию ругали в СССР. В конечном итоге она и погубила экономику СССР. Деньги были потрачены, а результат оказался отрицательным. История учит умных. Но история не может исправить исторические ошибки.

Александр Охрименко, «Обозреватель»





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