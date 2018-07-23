КИУ составил список главных нардепов-«прогульщиков»

53 народных депутата пропустили 90% голосований на восьмой сессии Верховной Рады, которая продолжалась с февраля по июль

Большинство из них являются членами группы «Видродження» (11 человек), «Оппозиционного блока» (15) и «Воли народа» (10), информирует «ДС» со ссылкой на Комитет избирателей Украины.

Всего в течение восьмой сессии было проведено 72 пленарных заседания, во время которых произошло 2239 голосований.

Список депутатов, которые пропустили 90% голосований в течение сессии:

Бакулин Е.Н.

Клюев С.П.

Константиновский В.Л.

Онищенко А.Р.

Ярош Д.А.

Жеваго К.В.

Мураев Е.В.

Чепинога В.М.

Рабинович В.З.

Звягильский Ю.Л.

Емельянович Д.С.

Ларин С.Н.

Фурсин И.

Левочкина Ю.В.

Савченко Н.В.

Писаренко В.В.

Добкин Д.М.

Солод Ю.В.

Богуслаев В.А.

Деркач А.Л.

Загорий В.

Кивалов С.В.

Климов Л.М.

Святаш Д.В.

Пресман А.С.

Хомутынник В.Ю.

Куприй В.М.

Березкин С.С.

Левочкин С.В.

Бойко Ю.А.

Зварич Р.М.

Микитась М.В.

Шкиря И.Н.

Шенцев Д.О.

Бондарь В.В.

Королевская Н.Ю.

Зубик В.В.

Дзензерский Д.В.

Фельдман А.Б.

Мысык В.Ю.

Барвиненко В.Д.

Тригубенко С.М.

Гиршфельд А.М.

Добкин М.М.

Кривохатько В.В.

Ивахив С.П.

Мартиняк С.В.

Кожемякин А.А.

Довгий А.С.

Геллер Е.Б.

Шуфрич Н.И.

Поплавский М.М.

Головко М.И.

Пятеро депутатов не проголосовали (не была нажата «за», «против» или «воздержался») ни разу за сессию. Это «оппоблоковец» Евгений Бакулин, находящийся в розыске, внефракционный Дмитрий Ярош, внефракционный Вячеслав Константиновский, фигурант «газового дела» нардеп-беглец Александр Онищенко и еще один разыскиваемый нардеп Сергей Клюев.

Также среди ТОП 10 депутатов, которые почти не голосовали: внефракционный Константин Жеваго (принял участие в 0,36% голосований), внефракционный Евгений Мураев (0,54%), член БПП Виталий Чепинога (0,63%), оппоблоковец Вадим Рабинович (1,3%) и Ефим Звягильский (1,34%).

Лишь отдельные депутаты приняли участие в большинстве голосованиях Рады. Среди них Иван Спорыш (БПП) (99,82%), Михаил Бондарь («Народный фронт») (99,42%) и еще один член БПП Виктор Пинзеник (99,29%).

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