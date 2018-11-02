И.о. гендиректора «Украгролизинга» назначили сына нардепа Билозир

Исполняющим обязанности генерального директора Национальной акционерной компании «» назначен Андрей Билозир, сын депутата Верховной Рады Оксаны Билозир (фракция БПП)

Соответствующее распоряжение Кабинета министров от 31 октября опубликовано на правительственном портале, информирует «ДС».

Кабмин назначил Билозира исполняющим обязанности гендиректора «Украгролизинга» до назначения в установленном порядке гендиректора указанной компании. При этом было признано утратившим силу распоряжение о назначении Процюка на должность гендиректора от 22 июля 2015 года.

СПРАВКА: 36-летний Андрей Билозир — сын народной артистки Украины, певицы и народного депутата Оксаны Билозир. Являлся депутатом Киевского городского совета VII созыва (2014 — 2015 гг). В его декларации о доходах за 2017 год указано, что он является владельцем пяти фирм — ООО «Издательская группа «Италия-Украина», ООО «Типография имени Франца Иосифа», ООО «Артагро», ООО «Овербренд» , ООО «ЖЛК Будпласт». Относительно последних трех — то он указан как их конечный бенефициарный владелец.

Также он владеет имущественным авторским правом на музыку его отца — композитора, народного артиста Украины Игоря Билозира.

Национальная акционерная компания «Украгролизинг» создана базе Государственного лизингового предприятия «Украгролизинг» на выполнение указа Президента Украины от 23 февраля 2001 года № 111 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию лизинга в аграрном секторе экономики» постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года.

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