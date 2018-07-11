«Интеру» продлили цифровую лицензию

«За» проголосовали 6 членов совета. Первый заместитель главы совета Ольга Герасимюк воздержалась от голосования.

Председатель Нацсовета Юрий Артеменко предупредил представителя телеканала о том, что в редакционной политике «Интера» «надо быть осторожнее» / фото УНИАН

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания продлил лицензию на цифровое вещание для украинского телеканала «Интер» сроком на 7 лет, несмотря на призывы активистов не принимать решение о продлении.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании совета 11 июля, передает корреспондент УНИАН.

За такое решение проголосовали шесть из семи членов регулятора, от голосования воздержалась первый заместитель главы совета Ольга Герасимюк, которая высказала свою позицию накануне голосования.

«Мое отношение к редакционной политике остается таким, каким я его выражала всегда. Я считаю, что телеканалу «Интер» необходимо обратить внимание на невозможность разжигания вражды между различными слоями населения, поскольку однобокая позиция, которую очень часто телеканал транслирует и которая очень критикуется общественностью, она как раз носит признаки разжигания вражды. И все общественные движения, которые возникали, они как раз вызваны этим. Мы неоднократно обращали на это внимание. Мы призвали коллектив, редакционный совет, журналистов к тому, что законы Украины должны быть соблюдены неукоснительно…» — сказала она, подчеркнув, что телеканал «Интер» должен работать над выработкой действительно важного телевизионного продукта для общества.

«Мои коллеги сказали, что нет законных оснований, чтобы не продлять вам лицензию. К этому надо прислушаться. Но мои замечания остаются, и я, очевидно, воздержусь от голосования», — пояснила свое решение Герасимюк.

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Глава Нацсовета Юрий Артеменко предупредил представителя телеканала о том, что в редакционной политике «Интеру» «надо быть осторожнее».

«Общество очень разное, и нечаянно можно его расколоть», — сказал он.

В то же время представительница общественного движения «Видсич» Екатерина Чепура заявила, что у Нацсовета нет законных оснований для продления лицензии из-за не отмененной решением Нацсовета санкции против телеканала.

«Несмотря на то, что общественность неоднократно предупреждала народных депутатов и Национальный совет, что это нарушение закона — рассматривать продление лицензии до того, как рассматриваются нарушения телеканала, сейчас вы нарушаете закон. Сейчас есть абсолютно четкие основания не продлять «Интеру» лицензию», — сказала она.

Как подтвердила юрист телеканала «Интер» Ольга Мусийко на внеочередном заседании Нацсовета, на данный момент у телеканала действительно есть такая санкция, по которой ожидается решение суда.

Заместитель главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук пояснила, что согласно нормам закона «О телевидении и радиовещании» основанием для непродления лицензии на цифровое вещание является наличие более чем одной неотмененной судом или регулятором санкции.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания отменил внеочередное заседание из-за отсутствия кворума. На том заседании регулятор должен был продлить украинским телеканалам цифровые лицензии, которые заканчиваются в конце лета. На этот же период приходится срок отключения аналогового сигнала.

25 июня Ольга Герасимюк подала в отставку с должности заместителя главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. В своем заявлении она написала, что в Нацсовете «созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия».

По словам Герасимюк, в Нацсовете сложилась негативная морально-этическая атмосфера, что делает невозможным прозрачное коллегиальное принятие решений.

Ранее сообщалось, что Герасимюк и член Нацсовета Олег Черныш обвинили пропрезидентскую часть Нацсовета в непрозрачности принятия решений и попытках давления на телеканалы из-за непродления лицензий на цифровое вещание. По разным причинам заседания регулятора не проводили почти два месяца.

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