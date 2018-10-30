«Институт экономических исследований» возглавил Ерлік Қаражан



Решение принято Советом директоров акционерного общества.















31 Октября 2018

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Председателем правления АО «Институт экономических исследований» назначен Қаражан Ерлік Нариманұлы, передает inform.kz.

Қаражан Ерлік Нариманұлы родился в 1978 году в городе Алматы. В 2000 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Международные отношения». В 2001 году окончил Лондонскую школу экономики и политических наук со степенью магистра политики мировой экономики. В 2010 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 — «Мировая экономика» в Институте экономики Министерства образования и науки РК. Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 2001 году преподавателем мировой экономики, директором международного офиса КИМЭП. С 2003 по 2008 год — советник по связям с Правительством компании BG Kazakhstan. С 2008 по 2015 год — менеджер по устойчивому развитию компании-оператора Северо-Каспийского проекта НКОК. С 2016 по 2017 год — заместитель председателя правления АО «Казконтент». С 2017 по 2018 год — заместитель генерального директора по стратегическому развитию и международному сотрудничеству ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы».

В разные годы преподавал мировую экономику, международный бизнес в ведущих вузах Казахстана и принимал участие в ряде экономических исследований.

Проходил повышение квалификации в Лондонской товарной бирже (ICE), Редингском университете по стипендии Cheveninig МИД Великобритании.

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