«Из окна Мерседеса не видно очередей за хлебом, нищих, которые не могут прокормить семьи», — пыл Гройсмана об «улучшении» остановили …

На Днях премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил: экономика растет, причем уже 11 кварталов подряд. Впрочем, у некоторых появились существенные сомнения по этому поводу.

К примеру, юрист, блогер Михаил Шнайдер не верит в реальность такого отчета правительства:

Владимир Гройсман

«11 кварталов подряд экономика растет. Это означает, что начался подъем. В принципе, если посмотреть на потребности государства — все нормально, мы сбалансировали» – Владимир Борисович, выйдите наконец на улицу, пообщайтесь с простыми людьми, зайдите в обычный магазин. Зайдите на рынок. Поговорите с пенсионерами. И я уверен, вы обязательно узнаете для себя очень много нового и познавательного. Узнаете и про рост экономики и про подъем и про баланс. Узнаете как действительно живут простые украинцы, а точнее выживают, ведь из окна вашего Мерседеса не видно огромных очередей за социальным хлебом, не видно нищих стариков которые ждут тарелки бесплатного супа, не видно работяг которые не могут прокормить свои семьи. Хотя я очень сомневаюсь, что такие мелочи вас вообще интересуют …», — сетует Шнайдер.

Он также добавляет забавный мем, где Гройсман якобы приехал с проверкой на предприятие – ирония в том, что виноват здесь тот, кто не ворует, а не наоборот.

В его словах, кстати, много намеков и на статистику этого года, относительно ситуации в Украине, которую оценивали эксперты из МВФ и Всемирного банка.

Они ожидают, что по-настоящему кризисным будет 2019 год, на который накладывается очень много политических и экономических факторов, такие как выборы и риски дефолта на фоне выплаты значительных сумм внешних долгов.

Переход означает, что большинство политических игроков сосредоточены на накоплении ресурсов и подготовке к 2019 году, поэтому будут избегать кризисных ситуаций.

Кроме того, в бюджете 2017 года курс гривны заложен на уровне 27,2 гривны за доллар. В бюджете на 2018 год – уже 29,3 гривны за доллар. Весь прошлый год гривны девальвировала постепенно, однако уже в декабре украинцы снова почувствовали существенное обесценивание отечественной валюты – почти на 15%.

Настоящим вызовом будущего года для экономики Украины может стать продолжение трудовой миграции за границу. В регионах Украины средняя зарплата в лучшем случае составляет 5-6 тысяч гривен, а в Киеве, около 11 тысяч гривен.

Даже хорошо оплачиваемая работа в столице не дотягивает до уровня 500-600 евро, которые могут предложить польские работодатели.

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Напомним, украинцам показали идеального президента.Как сообщал «Знай.uа», стало известно, чем обернулось отсутствие отопления в Кривом Роге, Смеле и других городах. Также «Знай.uа» писал, депутат выдал себя за бомжа, чтобы получить компенсацию из бюджета на квартиру.

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