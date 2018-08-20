«Известия»: россияне смогут делать интернет-покупки по адресу электронной почты

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Граждане России с 2019 года смогут оплачивать покупки в интернет-магазинах, используя адрес своей электронной почты. Как сообщает в понедельник газета «Известия» со ссылкой на источники, для этого нужно будет скачать на телефон приложение, которое разрабатывает ассоциация «Финтех» (АФТ) при Банке России.

Российские интернет-магазины будут интегрированы с платформой быстрых платежей. Это сделает возможной оплату покупок по адресу электронной почты в 2019 году. Клиенту необходимо будет скачать приложение и привязать номер карты к электронной почте. Во время оплаты нужно будет ввести сумму перевода и адрес электронной почты. Дополнительных реквизитов карты вводить не потребуется.

По данным издания, приложение будет максимально защищено от хакерских взломов.

В АФТ на запрос «Известий» не ответили.

Оплата в интернет-магазинах по адресу электронной почты — это одно из направлений внедрения системы быстрых платежей, которую осуществляет АФТ вместе с ЦБ, отмечает газета. Планируется использовать другие способы идентификации (например, номер мобильного телефона), а также другие виды мгновенных платежей — переводы между физлицами и своими счетами в разных банках.

Эксперты ожидают, что нововведение будет стимулировать интернет-коммерцию и потеснит электронные кошельки. При этом снизится риск сбора данных банковских карт мошенниками.

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