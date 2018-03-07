Иена дорожает к доллару и евро, отставка Кона повысила спрос на валюты «тихой гавани»

Иена дорожает в среду относительно доллара США и евро на фоне повышения спроса на валюты «тихой гавани» в связи с сообщением об отставке экономического советника Белого дома Гэри Кона.

Пара доллар/иена торгуется на уровне 105,63 иены по сравнению с 106,13 иены по итогам предыдущей сессии. Курс евро к иене опустился до 131,17 иены против 131,65 иены накануне.

Стоимость евро относительно доллара поднялась до $1,2419 по сравнению с $1,2404 на закрытие рынка во вторник.

Во вторник стало известно, что Г.Кон уходит в отставку из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом в отношении введения пошлин на сталь и алюминий. Отставка Г.Кона еще больше снижает вероятность того, что администрация Д.Трампа смягчит свою позицию в отношении пошлин, введение которых может инициировать торговую войну, отмечают эксперты.

«Отставка Г.Кона — плохая новость для рынков, — цитирует MarketWatch главного исполнительного директора McKinley Capital Роберт Джиллам. — Он имеет хорошую репутацию в инвестиционном сообществе, и его уход негативно отразится на настрое инвесторов в краткосрочной перспективе».

«Трейдерам будет сложно найти причины для открытия «длинных» позиций в долларах, поскольку уход от рисков усилился после отставки Г.Кона», — отмечает аналитик State Street Bank & Trust в Токио Барт Вакабаяси.

«Курс доллара к иене будет двигаться к 105 иенам, поскольку подъем до 106 иен провоцирует активизацию продаж долларов», — цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Мексиканский песо и канадский доллар теряют в ходе торгов по 0,4% в парах с американской валютой.





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