Игнор полиции и «одержимые дьяволом» журналисты: Маразмы владыки Павла, которым занялась СБУ — Деловая столица

Настоятель Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел Лебедь спровоцировал столько скандалов, сколько не удалось ни одной эстрадной звезде

Как стало известно со слов руководителя аппарата главы СБУ Игоря Гуськова, прокуратура Киевской области обыскивает дом наместника Киево-Печерской Лавры, передает «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

По данным Гуськова, обыск проводится в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 161 УКУ (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Отметим, что от цивилизованного диалога и адекватного поведения владыка Павел отказался уже давно. Depo.ua собрал самые резонансные скандалы с участием митрополита.

Крым никогда не был украинским, а на Донбассе «воюют неизвестно кто с кем»

В начале 2018-го активисты организовали пикет против «работы Лавры на ФСБ России». Пообщаться с протестующими вышел сам владыка.

Хотя пытался говорить спокойно и примирительно, от резких заявлений традиционно не удержался.

«На войне не был, не знаю, кто там воюет. Но друг друга бьют, неизвестно, кто с кем (…) Если я (из Московского патриархата), то ты жид и москаль, — сказал владыка Павел одному из участников, — Ты знаешь, что такого нет в Украине Московского патриархата? Есть русская православная церковь (…) Ты знаешь историю, что Крым никогда не был украинским?», — сказал митрополит.

Паша Мерседес с хозяйством, которое приносит 7 млн гривен в год

Роскошный автомобиль митрополита стоимостью 4 млн давно стал стандартным атрибутом имиджа священника. Владыку даже прозвали Пашей Мерседесом.

Он очень пафосно праздновал свой юбилей.

А три года назад журналисты «Грошей» узнали, что в единоличном владении Павла находится хозяйство Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры с доходами в размере 7 млн грн в год и серой бухгалтерией. Соорудить подсобное хозяйство митрополиту помогли пожертвования.

«Успешно созданное хозяйство — не единственная гордость владыки. Рядом с ним находится роскошный особняк аскетичного монаха. Кроме особняка в Воронькове, есть роскошный дом и на Печерске, и квартира на столичной улице Срибнокильской. А живет святейший в доме на территории Лавры. Элитный автопарк Павла заставляет вздрогнуть — практически каждый год новые автомобили», — отмечается в сюжете.

Остряки из сети Интернет даже записали композицию и клип о вере батюшки в бабло.

Медийщицы-Иридиады

Журналистов, которые интересуются его состоянием, владыка считает одержимыми нечистыми силами.

«Одна Иридиада (внучка Ирода, из-за которой отрубили голову Иоанну Крестителю — ред.), я не могу ее иначе назвать, прибежала сначала и требовала от меня (сказать), сколько стоит автомобиль, удобно ли мне в нем ездить. Я сначала отвечал, но потом решил, что не стоит метать бисер перед свиньями. Горе той матери, которая родила такую бездарную дочь», — заявил Павел в видеообращении.

«Мне это напоминает события 2012 года. Когда одна журналистка ворвалась в мой автомобиль и несколько раз ударила меня ногами. Со слов ее друзей, она дважды была беременна и ни разу не родила. Господь не удостоил стать матерью», — добавил Павел.

Призвал он «помолиться за эту несчастную душу, которая одержима дьяволом».

«Обращения» полицейских

Когда водитель владыки нарушил правила дорожного движения, а полиция попыталась его оштрафовать, Павел стал на защиту своего сотрудника.

«Вы в церкви сегодня были? Подумайте о душе, а потом будете задавать вопросы», — заявил Павел патрульному.

«Водитель сделает то, что я скажу. Я скажу, даст, не скажу, не даст», — ответил на требование предоставить права.

В конце концов, нарушителя отпустили, что подняло шумиху в сети Интернет.

«Филарет с бесом поцеловался»

В высказываниях относительно идеологических соперников Павел явно церемониться не привык. Причем и в данном вопросе ему грезится бес.

«Филарет как человек стервозный и жестокий восстанет против кого хочешь. Помните, как он дружил с Кучмой, сначала — с Януковичем, с Ющенко (…) Но этот человек — сын лжи, он с бесом поцеловался и с чертом дружит. Послушайте его проповеди — только бес так может выворачиваться. Филарет — жалкое существо», — сказал митрополит.

Я удивляюсь людям на Майдане, сколько заплатили этим детям?

Павлу Лебедю было очень сложно во время Майдана понять, почему вдруг люди вышли на протест. Опыт подсказал ему лишь один мотив — деньги.

Напомним, с 2008 года Павел Лебедь являлся депутатом Киевского городского совета от Партии Регионов. В СМИ рассказывал, что сначала хотел баллотироваться от коммунистической партии, но изменил решение.

В 2012-м во время посещения Лавры бывшим премьером-регионалом Николаем Азаровым владыка прервал Мессу в Трапезной церкви, чтобы произнести приветственную речь чиновнику. 22 января 2014 года митрополит во время службы сравнил Виктора Януковича с Иисусом Христом и заверил его в своей поддержке.





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