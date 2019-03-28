Зеленского «спонсирует» окружение Портнова, тесно связанного с Януковичем, — журналист Новости Власть Весь мир на Depo.ua. Новости Власть на Depo.ua — Depo.ua

Значительная часть средств, полученных комиком и кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским на его избирательную кампанию, поступила от людей, тесно связанных с Андреем Портновым — близким соратником экс-президента-беглеца Виктора Януковича

Об этом сообщил журналист проекта «Наши Деньги» Юрий Николов в Facebook, информирует Depo.ua.

Журналист проверил данные на сайте НАПК, кто официально жертвовал деньги Зеленскому. Всего там с начала февраля «засветились» 68 млн грн от 230 человек.

«Среди жертвователей оказалась сравнительно большая куча юристов, связанных с Андреем Портновым и Андреем Богданом, которого называют едва ли не главным в штабе Зеленского. Вносили они кто полтинник, кто сотку (тыс. грн)», — отметил Николов.

При этом он перечислил целый ряд связанных с Андреем Портновым спонсоров Владимира Зеленского, уточнив, что это только те из них, которые были обнаружены при беглом изучении списка.

«Вот кого заметил: Евгений Веничук и Игорь Мендограло — соответственно, бывший директор и актуальный подписант фирмы «Укррослизинг», которая отжала через суд в Киева 2 млрд денег за вагоны метрополитена. Эти юристы как раз вошли в фирму, когда она стала принадлежать Фуксу, и обеспечили ей судебную победу. Ранее Веничук официально светился как партнер Гранцева, который партнер Портнова. Валентина Стародубцева, бухгалтер адвокатского объединения «Пукшин и партнеры», там, где старшим партнером трудится Андрей Богдан. Дмитрий Барабин, был адвокатом в «Бона Фидес» Пукшина», — написал Николов.

В списке «спонсоров» Зеленского оказалось также много «портновцев», связанных с ним еще со времен сотрудничества Андрея Портнова с Юлией Тимошенко.

«Владимир Макар, адвокат и «прихвостень» Портнова по БЮТу. Анна Косинова, адвокат АО «КОЛЛЕГИЯ правозащитников» Петрашко, Макара и Гранцева. Ирина Спринская, адвокат, была помощницей нардепа от БЮТ Владимира Пилипенко, который входил в группу «молодых юристов» Портнова. Константин Преде, тоже был помощником Пилипенко. Карина Микитян, была помощницей Портнова и Пилипенко. Оксана Мангул, директор юркомпании «Корпоративные технологии» Петрашко и Гранцева с Фесенко», — перечислил Николов.

Также существенные суммы на поддержку Владимира Зеленского внесли его жена и партнеры по бизнесу.

Лидером рейтинга «спонсоров» Зеленского, по словам Николова, стал Константин Зубков с вкладом в 1 млн 667 тыс. 200 грн.

«Был директором фирмы «Промышленная комплектация», учредителями которой является пачка оффшоров, обоснованно подозреваемых в связях с «Приватбанком» времен Коломойского», — отметил журналист.

Напомним, 28 марта стало известно, что комик и кандидат в президенты Владимир Зеленский имеет незадекларированную 15-комнатную виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми.

Справка: Андрей Портнов — советник беглого президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, был заместителем главы администрации президента и занимался вопросами судоустройства. До этого, с 2005 по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко.

После Евромайдана, 22 февраля 2014 года, бежал из Украины.

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