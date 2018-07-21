«Зеленая» энергетика: Китай – один за всех?

Москва, 21 июля — «Вести.Экономика». Масштабные перетоки глобальных инвестиций в развитие чистой энергетики наблюдаются на протяжении последнего десятка лет. На долю Китая, который позже остальных присоединился к развитию неуглеродных источников энергии, сейчас приходится уже 40% от всего мирового потока инвестиций. Основные тренды в данной области — в материале журнала «Газпром».

Условным стартом глобальной «зеленой» энергетики можно назвать 2004 г. Во всяком случае именно с этого момента сектор начинает системно отслеживать один из мировых лидеров – консалтинговая компания Bloomberg New Energy Finance (BNEF), разглядев в «чистой» энергетике перспективный тренд с существенными денежными потоками.

Закат Европы

С 2004 по 2008 гг. финансирование «чистой» энергетики, куда входит развитие всех видов генерации на основе ВИЭ и разработка smart-технологий, демонстрирует уверенный рост в полном соответствии с базовым западным подходом устойчивого развития. Небольшое спотыкание происходит в кризисном 2009 г., преимущественно за счет США, которым тогда было явно не до «зеленой» энергетики, а затем вновь такой же уверенный рост, вплоть до 2011 г., где и начинается самое интересное (см. рисунок 1).

Локальный максимум мировых инвестиций в сектор в 2011 г. в объеме $324 млрд на 43% был обеспечен за счет Европы, которая не только назвала «зеленую» энергетику своим безусловным приоритетом, но и истово принялась добиваться намеченных в связи с этим ориентиров. Однако уже через два года ее рекордные за всю историю инвестиции в $138 млрд упали вдвое – до $70 млрд в 2013 г. По итогам 2017 г. этот показатель сократился до $57 млрд (17%). Таким образом, разрыв с максимумом 2011 г. составил 2,5 раза, и это слишком много, чтобы остаться незамеченным.

С учетом стабильной доли США в глобальных инвестициях на уровне 16-19% и участия всех прочих регионов мира, кроме трех ключевых, в пределах 20-30%, основная интрига складывается вокруг Европы и Китая. Налицо явная смена многолетнего лидера — Европы — на нового и весьма напористого участника «зеленой» гонки – Китая, который вошел в этот сектор значительно позднее прочих. Причем эта смена произошла еще в 2013 г., когда вложения европейских и китайских инвесторов практически сравнялись.

Лидирует КНР

Помимо очевидной смены лидера, в изменчивой картине мировых «зеленых» инвестиций важен еще один принципиальный момент. Если бы не жесткая озабоченность Китая своей удручающей экологией, заставляющая эту страну вкладывать серьезные деньги в альтернативную энергетику не ради политических установок и получения прибылей, то общий поток глобальных инвестиций в сектор уже давно пошел бы на спад.

Не будь Китая, совокупное финансирование новой энергетики всеми прочими странами с максимума в $272 млрд в 2011 г. упало бы на 26% (!) до $200 млрд по итогам 2017 г. И дело даже не столько в абсолютных цифрах, сколько в самом факте: неизбежно пришлось бы рапортовать о сокращении инвестиций в «любимое дитя» – неуглеродную энергетику. А это, согласитесь, как-то неловко: непросто найти благовидные резоны, отчего инвестор постепенно теряет интерес к экологичнейшей «альтернативке», названной панацеей для спасения человечества от удушения парниковыми газами.

Но тут, к радости сторонников «зеленого» будущего, хлынули многомиллиардные инвестиции Китая, на долю которого сейчас приходится уже 40% от всего мирового потока. Именно эта страна в одиночку буквально спасает положение, обеспечив внушительный прирост общей динамике. Сложись иначе дела у Китая, с его угольной доминантой и страшным смогом мегаполисов, где «зеленая» энергетика без преувеличения вопрос выживания, общая картина по миру уже давно стала бы депрессивной.

В целом с 2014 г. развивающиеся страны в части финансирования «зеленой» энергетики уверенно перехватили инициативу у развитых стран, к настоящему моменту уже существенно их опережая. При этом развитые страны сократили свои вложения в энергетику на основе ВИЭ с 2011 по 2017 гг. практически в два раза – со $197 млрд до $103 млрд (см. рисунок 2).



Еще более детальную картину дает анализ поведения инвесторов по ведущим странам, где, кроме все того же тотально доминирующего Китая и относительно стабильных Соединенных Штатов, все остальные страны показывают значительное сокращение инвестиций. Европейский лидер Германия – с $40 млрд в 2010 г. до $15 млрд в 2017 г. Италия с $32 млрд в 2011 г. к настоящему моменту почти отказалась от финансирования таких проектов. Еще раньше это сделала Испания. Великобритания сократила свои вложения в сектор в 2,5 раза за последние два года. Вдвое упали «зеленые» инвестиции в Японии (см. рисунок 3).

Разговор о причинах сокращения финансовых вложений в приоритетный для этих стран сектор – тема отдельная и весьма непростая. Если коротко, то один из основных аргументов – это резкое снижение стоимости солнечных установок на базе развития технологий. Однако генерация с использованием энергии солнца – лишь часть альтернативной энергетики, остальные ее сегменты такими успехами похвастаться не могут. Спорность этого аргумента подтверждает тот факт, что на эту дешевеющую солнечную генерацию отдельные страны реагируют совершенно по-разному. Так, Китай настойчиво наращивает финансирование солнечных (PV) проектов – 87 млрд по итогам минувшего года, а это вновь более половины всех глобальных вложений в энергетику на базе солнца. Европа же поступила совершенно иначе, сократив инвестиции в солнечную энергетику с 2011 г. почти в десять раз ($10,8 млрд в 2017 г.).

Иногда звучит аргумент, что в Европе уже сложился зрелый рынок ВИЭ, не требующих больших вложений, хотя процесс полноценного формирования нового рынка явно требует больше времени. Действительная причина охлаждения интереса инвесторов – постепенное сворачивание многообразных форм субсидирования ВИЭ, хотя без дополнительной поддержки такие проекты пока все равно работать не могут. А попытки заменить традиционные льготные тарифы на аукционы по закупке электроэнергии лишь увеличивают неопределенность по возврату вложенных средств для операторов проектов ВИЭ. В разных странах ситуация складывается по-разному, но общий тренд налицо: единственной страной мира с резко растущими инвестициями в «чистую» энергетику остается Китай, все остальные страны такие вложения сокращают.

Еще одна иллюстрация к общей картине – финансирование малой распределенной энергетики, на которую также активно делают ставку развитые страны. Здесь тоже наблюдается значительное снижение инвестиций: с $75 млрд в 2011 г. до $45 млрд в 2017 г., причем почти половина из них ($19,6 млрд) – это вновь вклад Китая.

И даже остро модная тема последних лет – электротранспорт – в своей взрывной динамике также сильно обязана Китаю, на долю которого в 2017 г. пришлось 50% мировых продаж (рисунок 4).



Глядя на то, как складывается сегодня этот «зеленый» пазл, сторонникам чистой неуглеродной энергетики, призванной стать будущим для всего человечества, надо дружно сказать спасибо Китаю. У этой страны есть не только категорический императив по снижению антропогенной нагрузки на экологию, но и неограниченные финансовые возможности для достижения целей. Не будь одной из этих двух составляющих, авторам «зеленой» идеи было бы непросто найти разумные оправдания, почему год от года в этот сектор приходит все меньше денег. А пока благодаря Китаю картина выглядит вполне благополучной.

Светлана Мельникова, ИНЭИ РАН, РГУНГ им. И.М. Губкина

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