Заокеанские «кольты». Сможет ли Канада избавить ВСУ от «калашниковых»

Буквально на днях в информационное пространство с подачи издания National Post попала новость о том, что компания Colt Canada объявила о планах по заключению контракта с Министерством обороны Украины на поставку 100 тысяч штурмовых винтовок

Понятно, что о конкретном контракте речи не идет (и сам представитель канадской фирмы говорит о том, что демонстрацию оружия в Украине проведут только летом нынешнего года), но сам факт того, что западные производители фактически выстраиваются в очередь на вооружение ЗСУ свидетельствует о многом. Прежде всего, о том, что украинские военные на международном уровне озвучили свои потребности в новом стрелковом оружии.

Сегодня, после почти четырех лет войны на Донбассе вполне очевидно, что для контрактной армии, которую строит Украина, советские автоматы Калашникова устарели как морально, так и физически. И в принципе у военного руководства уже сейчас есть понимание простых вещей, которые осознали наши восточноевропейские соседи после вступления в НАТО. Советское стрелковое оружие проектировалось изначально в мобилизационном варианте — как дешевое и доступное для мобилизованного бойца. При этом естественно, что на первом плане была надежность и легкость обслуживания. А вот характеристики — дело второе. Именно такой автомат был нужен для многонациональной армии, которая строилась на призывном принципе.

На Западе же сразу после окончания Второй мировой возобладала совершенно другая тенденция, в рамках которой автомат рассматривался как поистине индивидуальный образец оружия, которое каждый контрактник мог приспосабливать под свои потребности. Стоит вспомнить, что именно западные образцы впервые получили возможность модификации как для левшей, так и для правшей, причем в полевых условиях. Естественно, что такое оружие не могло стоить дешево и требовало к себе совсем другого отношения.

Поэтому уже с 2015 г. наши военные начали поиск оптимального варианта для перевооружения армии. Почти естественно выбор пал на американские автоматы М16А1 и M4 (вернее будет сказать семейства AR-15). Тем более, что опыт производства (точнее локализованной сборки) подобного оружия у нас в стране уже есть — с 2011 г. фирма «Зброяр» из комплектующих американской фирмы Rock River Arms Inc. выпускает несколько вариантов гражданской самозарядной полуавтоматической винтовки Зброяр Z-15. Причем как под «охотничьи» калибры .223 Remington, .458 SOCOM, так и под «советский» 7,62×39 мм. С началом войны на Донбассе разными путями (прежде всего с добровольческими подразделениями) это оружие попадало на фронт, где заслужило славу вполне надежного и удобного.

Затем в 2017 г. была нашумевшая история с подписанием меморандума о производстве «Укроборонсервисом» совместно с американской компанией Aeroscraft автоматической винтовки M4 — WAC-47. По сообщениям СМИ, это должно быть оружие модульной конструкции, которое сможет «работать» как с патронами калибра 7,62×39, так и 5,45×39. То есть теми калибрами, которые официально находятся на вооружении ЗСУ. Фактически ни о каких НАТОвских стандартах речи не идет. После демонстрации на полигоне четыре винтовки были отправлены в действующую армию — по некоторым данным в 3-й полк ССО. Однако пока никаких сообщений о дальнейших шагах «Укрооборонпрома» для продвижения этого проекта нет.

И вот теперь — Colt Canada — фирма, которая специализируется на поставках канадской армии двух образцов Diemaco C7 и C8. По сути это модифицированные варианты американских автоматов М16А1 и M4 соответственно. Самое главное, что отличает их от других вариантов, которые предлагаются для вооружения национальной армии — калибр. А именно то, что они производятся только под патрон 5,56×45 мм НАТО.

И да — стоит отметить, что фирма отметилась в 2007-2008 гг. поставкой большой партии (2500 шт.) своих автоматов C7 для нужд афганской армии. Однако ввиду восточной специфики обращения с оружием (мало того, бесплатным) их эксплуатировали всего три года. После чего на деньги американских налогоплательщиков уже в России и восточной Европе были куплены автоматы Калашникова.

Интересно, что переход на систему AR-15 становится достаточно устойчивой тенденцией на всем постсоветском пространстве. Так, в конце января 2018 г. на заседание коллегии Государственного военно-промышленного комитета Беларуси чиновникам и военным был представлен местный вариант автоматической винтовки американского семейства AR-15 под советский промежуточный патрон 7,62 х 39 мм.

Говоря о перспективах перевооружения армии и других силовых структур на американские винтовки не стоит забывать и об экономическо-политической составляющей этого вопроса.

Ведь помочь нам станками для организации как оружейного производства, так и производства патронов самый просто для американцев «гибридный» способ передачи нам летального оружия. Такого оборудования за 50 лет выпущено в Штатах и у союзников более чем достаточно и сейчас на волне противостояния с Россией по всему миру и массового перевооружения на более современные образцы их просто некуда девать. А нам даже образцы 20-30 летние давности — огромный технологический прорыв. В этом плане гораздо более интересен вариант «Укроборонпрома», а не канадцев.

Таким образом, можно смело говорить, что сегодня принятая военно-политическим руководством стратегическая линия на замену в обозримом будущем имеющегося стрелкового оружия советских калибров на аналогичное западных выглядит вполне вменяемой возможностью быстрого реформирования вооруженных сил. Как это все будет реализовано в нынешних условиях — это другой вопрос, но при пристальном внимании и контроле «большого брата» есть шанс, что это направление скоро обретет и реальные очертания.

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