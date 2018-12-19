Замедление мировой экономики, обвал Johnson & Johnson и новые старые проблемы Facebook — Подольская правда

Главные новости мировой экономики в обзоре Недели

Мировая экономика теряет точки роста

Одновременная стагнация в Еврозоне, замедление китайской экономики и сигналы относительно достижения пика экономикой США могут свидетельствовать о переломный момент завершения восстановления мировой экономики, пишет The Telegraph.

Так, рост в Еврозоне фактически полностью остановился и предприятия региона отчитываются о наихудшие показатели за последние четыре года. После неутешительного роста ВВП в 0,2% в третьем квартале ожидается дальнейшее замедление по результатам четвертого квартала и в 2019 году. Частью проблемы является замедление спроса из Китая, что фиксируется в сокращении экспорта из Германии в течение последних четырех месяцев. Падение продаж автомобилей в Китае по сравнению с прошлым годом достигло 10%. Ситуацию обостряет сокращение правительством КНР затрат на инфраструктуру. Некоторого оптимизма может добавить разве что потенциальное внедрение новой программы роста и возможное ослабление торговой войны с США. В свою очередь в самих США производство выросло в ноябре, а показатели за октябрь были пересмотрены в направлении снижения с 0,3% до 0,1%. Ситуация объясняется общим падением мирового спроса и невыгодным для экспортеров сильным долларом.

Сейчас экономисты ожидают постепенного замедления роста мировой экономики. Axa Investment Management прогнозирует рост ВВП на 3,8% в этом году, на 3,6% в следующем и 3,5% в 2020 году. Это включает замедление роста ВВП в США от 2,9% до 1,4% в 2020 году, в Еврозоне-от 1,9% до 1,2% за этот период и в Китае от 6,6% до 6,1% в 2020 году. Однако такие прогнозы могут оказаться слишком оптимистичными, считает The Telegraph. Причинами высокой вероятности худшего сценария является общий рост рисков, завершения экономического цикла роста и повышения процентных ставок в США, негативно отражаются на инвестиционном климате во всем мире. «Мы должны начать допускать… жесткую посадку в США, Еврозоне и Китае», — отмечает Лоран Клавель с Axa. Добавляет пессимизма инверсия кривой доходности, когда долгосрочные процентные ставки ниже краткосрочных. Это означает, что рынки предусматривают замедления или рецессии, что со временем приведет к снижению ставок. Банкам, как следствие, сложнее получать прибыль, которая побуждает их к сокращению кредитования, а это, в свою очередь, может опять же привести к рецессии. Так негативные настроения на рынках также усугубляют ситуацию в мировой экономике.

Расследование о детскую присыпку, которая вызывает рак, обваливает акции Johnson & Johnson

Капитализация Johnson & Johnson (J&J) снизилась на $ 40 млрд после публикации 14 декабря расследование Reuters, в котором утверждается, что менеджмент компании на протяжении десятилетий знал, но скрывал наличие в их детской присипці асбеста, что вызывает онкологические заболевания. Сама компания все обвинения отрицает. Тем не менее, акции компании обвалились в пятницу на 10% и стали основным бременем для общих индексов Dow Jones Industrial Average и S&P 500. Инвесторы нервничают из-за влияние расследования на тысячи исков, которые уже поданы против J&J относительно проблемного талька, сообщает Reuters.

В расследовании утверждается, что J&J узнало о наличии небольшого количества асбеста в своей продукции еще в 1971 году. После этого компания фабрикувала расследование с целью скрыть этот факт. В ответ в J&J заявили, что любые подозрения относительно сокрытия компанией информации о безопасности талька являются ошибочными. По мнению опрошенных Reuters аналитиков, расследование действительно усложнит судебные процессы для J&J и повредит репутации компании, но стремительное падение акций уже отыграл новость и не следует ожидать дальнейшего обвала.

Новые утечки данных и новые расследования: сложные времена крупнейшей соцсети мира

За нарушение европейского законодательства в сфере защиты данных Facebook грозит штраф в объеме до 4% годового оборота. Комиссия по защите данных Ирландии, где расположена европейская штаб-квартира Facebook, 14 декабря начала расследование в отношении компании после обнаружения новой уязвимости в соцсети, сообщает DW. Эксперты исследуют, как Facebook выполнял Нормы общей защиты данных Евросоюза, которые вступили в силу в конце мая 2018 года.

Ранее в этот день в Facebook сообщили об обнаруженной уязвимости, через которую фотографии пользователей социальной сети могли быть доступны для сторонних приложений. Уязвимость существовала с 13 по 25 сентября. «Мы считаем, что это имело влияние на 6,8 млн пользователей и до 1,500 приложений, созданных 876 разработчиками», — отметили в компании.

Ранее в 2018 году Facebook уже пережил несколько скандалов из-за утечки данных. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 млн пользователей и передавала их третьим лицам. В апреле и мае основатель Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и извинился за утечку данных. В сентябре 2018 года соцсеть была атакована хакерами, в результате чего, по оценке Facebook, пострадали около 29 млн пользователей. Соцсеть также критикуют за сложную для пользователей систему конфиденциальности и алгоритмов ленты новостей. По данным аналитиков, критика и скандалы привели к существенному оттоку пользователей.

Война торговая, а заложники настоящие: какие границы перешли США и Китай?

В своей редакционной статье The Times анализирует последнее обострение торгового противостояния между США и Китаем. На этот раз под перекрестный огонь противостояния крупнейших экономик мира попала Канада, двух граждан которой задержали в Китае по подозрению в нанесении ущерба национальной безопасности страны. Однако мало кто сомневается, что эти действия являются ответом Китая на недавний арест по запросу США в Канаде финансового директора и заместителя председателя компании Huawei Мэн Ванчжоу якобы за обход ею санкций против Ирана. Арест состоялся в деликатное время, когда США и Китай ведут сложные переговоры о взаимной торговле ради прекращения войны тарифов. США позиционировали этот арест как чистое, не связанное с торговыми переговорами правосудия. Однако Дональд Трамп заявил, что «он обязательно вмешается, если сочтет необходимым» для заключения «крупнейшей торговой сделки в истории». Таким образом, Трамп, по мнению издания, косвенно подтвердил, что арест Мэн Ванчжоу использовался как аргумент в переговорах.

Итак, спор, которая бы имела фокусироваться на справедливых опасениях относительно игнорирование Китаем глобальных правил, деградировала до захвата заложников, предостерегает The Times. В ближайшие недели, по мнению издания, следует ожидать открытия новых фронтов в этом противостоянии и уже есть сигналы, что оно сдерживает глобальный рост.

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