«Залежи неэффективности» в Украине — это возможности для инвесторов, — эксперт

Украина имеет огромные возможности для привлечения иностранных инвестиций в сфере энергоэффективности, которые за последний год выросли на 3% (236 млрд долларов).

Об этом сообщает инвестиционный портал InVentures, ссылаясь на данные Международного энергетического агентства (МЭА). В материале отмечается, что рост мировых инвестиций в данную отрасль наблюдается на фоне общего сокращения вложений в сферу энергетики на 2% до $1,8 трлн.

Как отметил директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма, учитывая «залежи неэффективности», «возможностей для приложений ресурсов иностранных инвесторов в Украине много».

Евгений Бушма

inventure.com.ua

«Потенциал Украины для привлечения инвестиций в эту сферу огромен. Энергоемкость украинской экономии в 3 раза выше, чем среднеевропейского показателя. Для достижения европейского уровня энергоэффективности Украине, по разным оценкам, необходимо от $25 до $60 млрд. инвестиций. В секторе жилья, производства и поставки тепловой энергии, бюджетной сфере можно повысить энергоэффективность на 50-60%», — рассказал Бушма в интервью.

По оценкам МЭА, важную роль в мире играют энергосервисные компании (ЭСКО) с размером глобального рынка $27 млрд. Они позволяют совершенствовать модели финансирования энергоэффективных проектов и страховать риски достижения экономии энергоресурсов.

Эксперт пояснил, что суть механизма энергосервиса работает так: ЭСКО вкладывает средства в энергоэффективные проекты клиентов и выполняет их «под ключ», гарантируя достижение определенного уровня экономии энергоресурсов. Если экономия достигнута — то на протяжении несколько лет клиент оплачивает услугу энергосервиса из части сэкономленных средств. По завершении контракта все модернизированное оборудование переходит в собственность клиента. Если экономия не достигнута — то ЭСКО не получает возврат своих инвестиций. Это безрисковый инструмент для владельцев зданий, сооружений, объектов инфраструктуры и предприятий.

Отмечается, что в мире энергосервис применяется для финансирования энергоэффективных проектов порядка 50 лет. Активное привлечение инвестиций с помощью этого инструмента в модернизацию зданий бюджетной сферы в Украине через систему ProZorro началось в 2017 году.





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