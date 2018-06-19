Забытый «Боксер». Доведут ли до ума украинскую альтернативу российской «Армате»

Фактическое фиаско нашей танковой команды на Т-84У «Оплот» в ходе недавних международных танковых соревнований Strong Europe Tank Challenge 2018 с новой силой поставили вопрос о перевооружении и модернизации наших танковых сил

Ведь вполне очевидно, что заявленный на соревнования «Оплот» (которых, кстати, в нашей армии всего 10 единиц) является всего лишь глубокой, но модернизацией самого современного на 1991 г., но советского Т-80 УД.

Фактически за все время независимости Украина, обладая замкнутым циклом производства танков, так и не смогла «выкатить» полностью новый образец. Все что было — «Оплоты» (в том числе и в тайской модификации), «Булаты», Т-72АГ, Е и так далее — всего лишь та или иная модификация советской техники — Т-64, Т-72 и Т-80.

И это вполне устраивало всех — государство бешеными темпами распродавало парк якобы не нужных ВСУ Т-72, немногочисленные бронетанковые заводы были заняты предпродажными капитальными ремонтами этой техники. А харьковчане разрабатывали разнообразные варианты модернизации в надежде, что их пустят на рынок Восточной Европы — ведь поначалу «младоевропейцы» много говорили о переводе техники на стандарты НАТО. Потом, когда посчитали финансы, оказалось, что техника советского производства не так уж и плоха и поэтому даже после десятилетия в НАТО в той же Польше на вооружении и БМП-1, и МиГ-29, и местная модернизация Т-72.

С началом войны на Донбассе ни о каких перспективных разработках речи не шло — армия остро нуждалась в танках. Причем в любых. В итоге за пару лет в строй поставили не только все Т-64, которые были на базах и складах, но и Т-72, и Т-80.

Да и сейчас танкостроителям совершенно непонятно, в каком направлении двигаться. Политики при каждом удобном случае говорят о стандартах НАТО, в то же время более прагматичные военные отдают себе отчет, что на «советских» танках еще воевать и воевать. Понятно, что после окончания войны станет вопрос: какой именно образец оставлять на вооружении, ведь очевидно, что такого разнообразия парка такая достаточно бедная страна, как Украина, просто не потянет финансово.

Тем не менее как минимум один реальный проект отечественного танка в «копилке» у наших танкостроителей есть. Речь идет об опять-таки условно «советском» проекте «Объект 477», известного как «Боксер» или «Молот».

История проекта началась в начале 1980-х годов, когда в Харьковском конструкторском бюро в инициативном порядке начали работу по перспективному танку с актуальной на тот момент пушкой в 152-мм 2А73. Впоследствии под эту программу было получено государственное финансирование. Однако быстрого результата не получилось — танк, по замыслу разработчиков, должен быть буквально напичкан электроникой и иметь тепловизор, а вот советская промышленность из-за хронического отставания дать их не могла. В итоге в 1987 г. выкатили первый опытный образец без прицельного комплекса и автомата заряжания (который так и не смогли довести до ума).

В итоге в 1989-1990 гг. продолжались работы, на 1992 г. планировались государственные испытания опытной партии машин. Естественно, что распад Советского Союза поставил жирный крест на этой программе. Все немногочисленные «Молоты» отправились на хранение.

Новый всплеск интереса к теме танка относится к середине 1990-х годов, когда харьковским конструкторам предложили поработать на министерство обороны РФ. Имеющийся «Объект 477А» предлагалось доработать с использованием тех или иных систем. В таком виде танк получил обозначение «477А1» и новое собственное имя «Нота». Важнейшей особенностью танка стало оригинальное полувынесенное размещение орудия. Вместо традиционной башни на погоне корпуса помещался купол уменьшенных размеров с крупным центральным агрегатом, внутри которого находились казенник пушки и автоматические средства заряжания. При этом 152-мм пушку россияне решили оставить.

При этом важной особенностью стали барабанные магазины, вернее, даже три. В центре боевого отделения находился расходный барабан на 10 выстрелов. У бортов расположили еще два, на 12 снарядов каждый. Также имелись средства для перегрузки боеприпасов из пополняющих барабанов в расходный, а также для отправки выстрелов в камеру орудия. Предложенная конструкция автомата заряжания имела определенные недостатки, но отличалась простотой, а также позволяла сделать первый выстрел всего за 4 сек.

Кроме того, харьковчане заложили в проект «Нота» уникальный для своего времени комплекс управления вооружением, включавший прицелы с разными оптическими и тепловыми каналами, развитый бортовой вычислитель, систему спутниковой навигации, средства опознавания цели и т. д. Разрабатывался новый автомат сопровождения цели, изучалась возможность дополнения оптических приборов радиолокационной станцией.

В рамках проекта «Нота» было собрано около десятка макетных образцов, отличавшихся комплектацией и различными особенностями конструкции, на заводе также был создан задел для строительства серийной техники. Большая часть этих танков оставалась в Харькове, тогда как несколько были переданы России для изучения на собственных полигонах.

Работы по проекту «Нота» продолжались до начала двухтысячных годов. Затем Россия решила отказаться от этого проекта в пользу собственных разработок и прекратила финансирование. Такое решение второй раз поставило точку в истории перспективного проекта. Украина не могла продолжать работы самостоятельно, и поэтому проект пришлось заморозить. Какое-то время пытались найти иностранного инвестора, но безрезультатно.

В итоге только в 2015 г. харьковчане стали активно продвигать тему доведения до ума «Ноты» с целью разворачивания серийного производства и принятия на вооружение украинской армии. По всей видимости, какое-то финансирование все-таки нашли, так как макет даже хотели продемонстрировать на параде в честь Дня Независимости в 2016 г., потом, по некоторым данным, перенесли на парад в этом году. Так это или нет увидим только через два месяца, однако военные обещают целый ряд сюрпризов — вполне может быть в их числе будет и «Нота» (вероятно, с новым обозначением).

Отметим также, что на данный момент официальных данных о внешнем облике и характеристике танков, разработанных в рамках проекта «Боксер»-«Нота», нет. Есть пара фото танка из Харькова, размещенные на одном из иностранных военно-исторических форумов. Единственным достоверным источником по теме являются опубликованные в 2009 г. дневники Юрия Апухтина, одного из разработчиков перспективного танка.

Нельзя не сказать, что при попытке налаживания серийного производства танка Украина может столкнуться с серьезными проблемами. Так, при надлежащем финансировании «ЗиМ» доведет до ума 6ТД3, ХКБМ адаптирует конструкцию, тем более что вся документация осталась в Харькове. А вот кто возьмется за создание системы управления орудием — совершенно непонятно. Ведь очевидно, что ее придется делать «с нуля» на новой элементной базе. А это очень серьезная задача, которую так и не смогли решить в СССР, когда на проект работало огромное количество предприятий со всей страны.

Еще одной проблемой может быть создание команды — ведь даже при вбросе огромных денег в проект создать костяк довольно непросто, особенно при нынешних зарплатах на предприятиях «Укроборонпрома».

А вот налаживание серийного производства такого танка с широко панорамным многоканальным прицелом и мощным орудием, которое позволяет поражать как бронированные, так и открыто расположенные цели на достаточно большой дальности, позволило бы получить качественное превосходство над любым условным противником как на Западе, так и на Востоке. А при наличии таких великолепных «исходников», а также политической воли и времени такой вопрос решить вполне реально в течение пяти-семи лет.





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