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Журналист Дмитрий Гордон в программе «Вечерний прайм». Видео

Политика06 Апр 2018
Журналист Дмитрий Гордон в программе «Вечерний прайм». Видео
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Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «112 Украина»
112.ua

В пятницу, 6 апреля, гостем программы «Вечерний прайм» на телеканале «112 Украина» стал журналист Дмитрий Гордон. 

Дмитрий Гордон — украинский журналист, телеведущий, автор программы «Гордон». В 2013 году он основал украинское интернет-издание «Гордон», главным редактором которого является его жена Алеся Бацман. 

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В мае 2014 года победил на выборах депутатов Киевсовета, баллотировался по 38-му избирательному округу как самовыдвиженец. Через год был переизбран в этом же округе.

10 ноября 2016 года Гордон добровольно сложил полномочия депутата Киевсовета.

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