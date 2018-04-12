Журналист Дмитрий Гордон в программе «Вечерний прайм», — видео

Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «112 Украина»
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Журналист Дмитрий Гордон в гостях программы «Вечерний прайм» на телеканале «112 Украина».
Дмитрий Гордон — украинский журналист, телеведущий, автор программы «Гордон». В 2013 году он основал украинское интернет-издание «Гордон», главным редактором которого является его жена Алеся Бацман.
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В мае 2014 года победил на выборах депутатов Киевсовета, баллотировался по 38-му избирательному округу как самовыдвиженец. Через год был переизбран в этом же округе.
10 ноября 2016 года Гордон добровольно сложил полномочия депутата Киевсовета.