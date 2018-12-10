«Желтые жилеты» в Париже атаковали Украинский культурный центр (ФОТО) — Depo.ua

Во время протестов «желтых жилетов» в Париже досталось и Украинскому культурно-информационном центру: митингующие повредили табличку здания

Об этом сообщил Владимир Шпинев на своей странице в Facebook, информирует Depo.ua.

Народный депутат Украины, председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев прокомментировал вандализм.

«»Желтые жилеты» воевали с банками, супермаркетами, магазинами-буржуинами и Украинским культурным центром в Париже. Прямо так и вижу француза в жилете, который с криком «sssuuqqqaaa!» лупит рогом по табличке. И занюхивает рукавом», — написал Арьев на своей странице в Facebook.

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о начале расследования возможного вмешательства России в массовые акции протеста «желтых жилетов», которые проходят во многих городах страны.

В протестах 8 декабря по всей стране приняли участие около 136 тысяч человек. При этом было задержано 1723 протестующие, около 1220 из них до сих пор остаются под стражей. Всего в протестах по всей стране пострадали около 120 протестующих и 20 правоохранителей.





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