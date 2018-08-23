«Ждет глубокая девальвация»: Министерство финансов протестировало доллар по 36

Доллар по 36 гривен — один из шоковых сценариев для госдолга / УНИАН

Министерство финансов Украины при составлении принятой Кабмином Стратегии управления гоcдолгом протестировало пять альтернативных шоковых сценариев для госдолга.

Эти сценарии отображаются на показателях долга, влияя на потребности в финансировании, а также объем государственного долга, и включаются в расчеты с 2018 года, пишет FinClub.

Особо примечателен первый сценарий — «Валютный шок» предусматривает девальвацию гривни на 20% в течение 2018 года в сравнении с валютным курсом 30,1 грн за доллар. То есть, это девальвация до 36 грн за доллар. Ранее в Минфине поясняли, что рост курса доллара даже на одну гривню увеличивает госдолг Украины на 40 миллиардов гривен.

Тестирование министерством этого сценария прокомментировал известный журналист Александр Дубинский.

«Вот как можно быть такими тупыми аферистами? Две сегодняшние новости от Минфина: Мінфін вважає «сприятливою» зовнішню кон’юнктуру для випуску єврооблігацій в національній валюті.Мінфін тестував держборг України за курсом 36 гривень за долар.

То есть, нас ждёт глубокая девальвация. Но мы перед этим продадим зарубежным инвесторам гривневые облигации. И кинем этих лохов на курсе. Кто не прочёл новости — мы не виноваты.», — написал он в своем телеграмм-канале.

Ранее эксперты рассказали, стоит ли украинцам скупать доллары. На наличном рынке в работу включились простые украинцы, которые побежали скупать валюту.

А Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году курс гривны к доллару в среднем составит 30,5 грн/$, в 2020 — 31,4 грн/$, а в 2021 — 31,8 грн/$.

При этом эксперт констатировал, что перед выборами, в условиях околонулевого притока инвестиций, при уничтоженной банковской системе, ВВП может расти только за счет тарифов, цен естественных монополий, роста цен производителей и курсовой индексации. Иными словами, государство продолжит потихоньку обгладывать население.





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