Есть ли смысл поступать на экономику и IT в «МИТСО»?





Чем же таким особенным может привлечь абитуриентов экономический факультет Международного университета «МИТСО» в этом году?

Давайте рассмотрим по пунктам.

Действительно крутые специальности

В первую очередь речь идет, конечно, о специальности IT-сегмента — «информационные системы и технологии», соединившей в себе 2 в 1: навыки программирования плюс экономическую теорию. Она входит в топ-5 востребованных профессий ПВТ — а это гарантия высокооплачиваемой работы. В «МИТСО» для айтишников созданы все условия: выделен целый этаж нового корпуса, установлены современные компьютеры, закуплено лицензионное ПО. Преподаватели и преподавание на уровне. Студенты дают хорошие отзывы: доступно, много практики, учиться интересно.

Компьютерный класс в «МИТСО»

«Мировая экономика» — одна из самых современных специальностей в экономическом сегменте. С первого курса идет изучение сразу 2-х иностранных языков. То есть при желании магистратура за рубежом — это реальность. Или здесь, на родине — работа с зарубежными компаниями, зарубежные командировки, стажировки — все возможно, когда к специальности прилагается свободное владение иностранными плюс специфическая лексика.

«Менеджмент» и «маркетинг» — во всем мире это топ-специальности: в каждой компании нужны, везде хорошо платят. У нас их взлет только начался: посмотрите, как много в последнее время говорят о том, что нужны управленцы и маркетологи нового типа. Что нужен экспорт, нужно выходить на новые рынки, повышать эффективность. Кому это делать? Правильно, управленцам и маркетологам. Их цена на нашем рынке начинает быстро расти — посмотрите статистику предложений на Работа.tut.by. И тот, кто поймет это первым — окажется среди первых.

«Логистика» — в «МИТСО» она, пожалуй, лучшая. Можно много говорить о том, что кафедра логистики «МИТСО» — ведущая в стране, что наши логисты побеждают в международных конкурсах, участвуют в разработке республиканских логистических программ. Но главное — это то, что «МИТСО» 80-ти процентам своих выпускников гарантирует трудоустройство. За выпускниками-логистами этого вуза очередь — это правда. Кроме того, есть возможность уже со 2−3 курса начать работать — университет идет навстречу в вопросе свободного посещения занятий — и самому оплачивать свою учебу.

Хорошо поставлена практика

Здесь дают не только теорию и историю маркетинга, логистики или менеджмента. Здесь правят практики. «МИТСО» приглашает специалистов и директоров компаний для чтения лекций. Причем тематику лекций запрашивают сами студенты. Университет открыл филиалы кафедр на крупных предприятиях страны — чтобы студенты уже со 2-го курса могли попробовать себя в реальном деле. Например, в компаниях Capital Logistics, Point Logistics, «Электросила и Ко», на «Белорусской универсальной товарной бирже» работают филиалы кафедры логистики. На Минском заводе «Калибр» открыт филиал кафедры «Инновационной экономики и менеджмента», «МИТСО» налаживает связи с ПВТ.

Филиал кафедры логистики в Point Logistics

Студенты-экономисты «МИТСО» ездят учиться за рубеж

«МИТСО» позиционирует себя на рынке белорусского образования как университет международный: 55 зарубежных вузов-партнеров от Китая до Великобритании и участие в международных образовательных программах (Erasmus+, DAAD, CEI) дает этому вузу возможность показать своим студентам-экономистам весь мир. По нескольку раз в год для них организуют образовательные Евротуры — например, с посещением крупных зарубежных экономических вузов, портов и хабов Балтики, Скандинавии, Польши, Германии, Чехии. Студенты-экономисты по 1−2 семестра могут учиться по программе международного обмена в зарубежных вузах — Армении, Польши, других стран. Они ездят на многочисленные международные экономические конкурсы, могут проходить практику в международных компаниях в стране или за рубежом.

Студентка «МИТСО» Иулиания Вострокрылова – на учебе по обмену в экономическом университете г. Вроцлава (Польша) Студенты-экономисты «МИТСО» в Евротуре по Польше, Чехии, Германии

Как видите, смысл поступать на IT и экономические специальности в Международный университет «МИТСО» — есть. И есть шанс поступить – проходные баллы достаточно демократичные. Изучайте сайт abiturient.mitso.by, считайте количество свободных мест на t.mitso.by и проходные баллы – и определяйтесь с днем подачи документов: набор в «МИТСО» идет по 4 августа.

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси



«Международный университет «МИТСО»



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