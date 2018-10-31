Ерлик Каражан назначен председателем правления АО «ERI»

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Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по стратегическому развитию и международному сотрудничеству ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы».

Ерлик Каражан назначен председателем правления акционерного общества «Институт экономических исследований», об этом сообщается на официальном сайте компании, передаёт корреспондент Bnews.kz.

В АО «Институт экономических исследований» проинформировали об изменениях в составе правления Общества.

Так, решением Совета директоров прекращены полномочия исполняющего обязанности председателя Правления акционерного общества «Институт экономических исследований» Мұқан Б.Ғ. с 29 октября 2018 года. Председателем Правления акционерного общества «Институт экономических исследований» избран Қаражан Е.Н.

Қаражан Ерлік Нариманұлы родился в 1978 году в городе Алматы.

В 2000 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Международные отношения».

В 2001 году окончил Лондонскую школу экономики и политических наук со степенью магистра политики мировой экономики.

В 2010 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 – «Мировая экономика» в Институте экономики Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 2001 году преподавателем мировой экономики, директором международного офиса КИМЭП.

С 2003 по 2008 год – советник по связям с Правительством компании BG Kazakhstan.

С 2008 по 2015 год – менеджер по устойчивому развитию компании-оператора Северо-Каспийского проекта НКОК.

С 2016 по 2017 год – Заместитель Председателя Правления АО «Казконтент».

С 2017 по 2018 год – Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию и международному сотрудничеству ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы».

В разные годы преподавал мировую экономику, международный бизнес в ведущих вузах Казахстана и принимал участие в ряде экономических исследований.

Проходил повышение квалификации в Лондонской товарной бирже (ICE), Редингском университете по стипендии Cheveninig МИД Великобритании.

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