Европа склоняется к отмене антироссийских санкций — «Регионы России». Новости регионов

Лидеры стран Евросоюза отказались вводить против России новые санкции из-за инцидента в Керченском проливе. Украина, чьи корабли-провокаторы были задержаны в территориальных водах РФ вместе с экипажем, настаивала на расширение ограничительных мер.

Не против пнуть Москву с новой силой были и США. Однако большинство участников саммита ЕС сошлись на том, что сложившуюся в регионе ситуацию не стоит обострять еще одним санкционным пакетом. Причины такого решения отнюдь не в оттепели российско-европейских отношений, а в прагматизме Европы. Но именно он и может привести к возобновлению диалога без ограничительных мер.

Миллиарды убытков для Европы

Под санкциями Россия живет уже четыре года. Периодически санкционный пакет, изначально введенный из-за присоединения Крыма и ситуации на Украине, расширяется по инициативе США и при поддержке стран Евросоюза.

Но накануне очередной порции новых ограничений России не выдали — просто продлили старые меры еще на полгода. И все громче на этом фоне стали слышны голоса об ослаблении экономического давления на страну — ведь убытки из-за санкций несет не только РФ, но и Европа.

В прошлом году специальный докладчик Совета ООН по правам человека подсчитал, что совокупные потери экономики Евросоюза, США и других стран, наложивших на Россию санкции, составили около 100 миллиардов долларов. Ежемесячные убытки — 3,2 миллиарда долларов в месяц. Эксперты подчеркивают — большая часть убытков происходит именно из-за антироссийский санкций, введенных самими европейцами, а не из-за контрсанкций РФ.

Между тем, потери России в санкционных войнах вдвое меньше — 52-55 миллиардов долларов — примерно 1% ВВП. Это тоже немало, однако российские власти стараются держать лицо. Например, по мнению президента Владимира Путина, санкции подтолкнули страну к импортозамещению.

Это импортозамещение, к которому нас подтолкнули партнеры, оно нам как нельзя на пользу идет. Поэтому здесь речь идет не о том, что мы создаем проблемы для своей экономики. Наоборот, мы только выводим ее на новые, высокотехнологичные рубежи









— Владимир Путин (октябрь 2015)

В дальнейшем Путин, конечно, признавал, что санкции негативно влияют на экономику страны. Однако, подчеркивал он, страдает не только российская сторона — страдает мировая экономика в целом и инициаторы ограничительных мер вредят сами себе. Понимали это европейцы с самого начала. Однако лишь в последнее время стали открыто противостоять США, отказываясь расширять санкции.

Несмелые голоса разума

Одним из первых о том, что от антироссийских санкций проигрывают все, заявил чешский президент Милош Земан.

Летом этого года он собрал дипломатов в Пражском граде и выступил за отмену ограничительных мер. Глава страны напомнил — США может преследовать свои интересы как угодно долго, так как несет куда меньше финансовых потерь, но Европе это невыгодно. Нет шанса, что Россия прогнется — десятилетиями американцы пытались изменить политический режим Кубы через санкции и потерпели фиаско. Не выйдет и с Россией, уверен Земан.

Поддерживает отмену санкций и Италия. Премьер-министр страны Джюзеппе Конте выступил в парламенте с заявлением, что хотел бы улучшить отношения с Москвой и рассматривать страну не как угрозу, а как “экономического и коммерческого партнера”. Он подчеркнул — санкции против России вредят итальянскому бизнесу. Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини поддержал эту позицию и пообещал, что Рим будет делать все возможное, чтобы агитировать европейских партнеров за снятие антироссийских санкций.

Склоняет правительство своей страны к отмене санкций австрийский бизнес. В этом году глава крупнейшей австрийской кондитерской компании, которая более 20 лет активно сотрудничала с Россией, заявил: “Для нас эти санкции подобны выстрелу в собственное колено”. Вице-канцлер страны Хайнц-Кристиан Штрахе поддерживает предпринимателей: “Санкция наносят ущерб не только экономике Австрии, но и всего Европейского союза. Пришло время положить конец антироссийским санкциям”.

Несут потери, но пока не смеют перечить ЕС в Венгрии. Спикер венгерского правительства Золтан Ковач накануне признал — в результате антироссийских санкций венгерская экономика понесла значительные потери. Правительство страны считает, что эти ограничения не подходят для управления проблемами, связанными с Россией, но пока не хочет нарушать единство ЕС по этому вопросу. Хотя доподлинно известно, что экономика Венгрии ежедневно теряет около 200 тысяч долларов из-за введенных против России санкций.

Выступили против антироссийских санкций в парламенте Словакии, где председатель Национального совета страны Андрей Данко призвал начать диалог и восстановить отношения. Он подчеркнул — как славянский народ, Словакия должна помочь России снять напряжение в отношениях с Евросоюзом, помочь ей избавиться от санкций.

Франция при президенте Эммануэле Макроне внезапно осмелела и выступила против Вашингтона. По словам посла Франции в РФ Сильви Берманн, страна намерена сохранять свои интересы и возможность инвестировать в проекты РФ, экономически присутствовать в ней. Поэтому Париж против всех американских санкций, имеющих экстерриториальный характер.

Недавно подсчитали потери от антироссийских санкций в Германии. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер возмущен — страна принимает сильнейший удар, порядка 40% всего ущерба, который наносят ЕС ограничительные меры против России. Ежемесячно Германия теряет 618 миллионов евро. “Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова, чего никогда не произойдет?”, — задается вопросом Фронмайер.

Официальное правительство Ангелы Меркель пока не высказывается за отмену антироссийских санкций, но выступает против их ужесточения. Экономический диалог с Москвой идет через “Северный поток — 2” и отказываться от проекта Берлин не намерен даже под давлением США.

США идет вразнос

Для США ослабление мотивации европейцев продолжать санкционную борьбу — большой удар. В 2018 году голоса внутри ЕС за отмену антироссийских санкций стали раздаваться слишком часто и зазвучали громче. Кроме того, близится завершение строительство и начало работы газопровода “Северный поток — 2”, который укрепит экономическое сотрудничество России и Европы, лишит Америку еще одного пункта влияния — экспорт собственных энергоресурсов. А ведь цель санкций для США это, в первую очередь, уничтожение экономики РФ. Но как это возможно, если европейцы все сильнее хотят вернуться на российский рынок, ждут финансовые потоки из РФ у себя? Евросоюз все сильнее отдаляется от деспотичного Вашингтона, поворачиваясь к России. А Россия в это время налаживает “альтернативные” партнерские отношения.

Под санкциями все сильнее укрепляются союзы России с Китаем и Индией. Это вынуждает Америку совсем уж идти вразнос и грозить санкциями и им тоже — под ограничения от Вашингтона Дели может попасть за покупку российских зенитных комплексов С-400. КНР же, помимо уже введенных экономических мер в рамках торговой войны, Америка теперь грозит ограничениями для официальных лиц, которые якобы ответственны за притеснения мусульман в Синцзян-Уйгурском автономном районе.

Политологи уверены — нынешние попытки США любой ценой “подковырнуть” Россию обречены на провал. Ухудшая свои отношения с Москвой, Дели и Пекином, американский лидер Дональд Трамп рискует увидеть, как Москва, Китай и Индия при обоюдной поддержке станут сильнейшими экономическими державами. А давление США на Евросоюз все сильнее вынуждает терпящие убытки страны отворачиваться от Белого дома — пока в сторону нерасширения санкций, а в будущем и единодушия в желании их отмены.

Наталья Смирнова

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