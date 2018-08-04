«Евробляхи» составляют 10% всех легковых авто в Украине

В 2017 году количество автомобилей на еврономерах в Украине достигло доли 10% от общего размера легкового автомобильного парка страны

Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на Opendatabot.

«По данным Мининфраструктуры, в 2017 году в Украине было зарегистрировано 6,9 млн легковых автомобилей. Согласно прошлому году доля автомобилей с иностранной регистрацией составила 10% от общего количества легковушек», — говорится в публикации.

Вместе с тем, в издании подчеркивают, что точную цифру, сколько же находится в стране автомобилей на еврономерах, определить сложно. Дело в том, что часть транзитных «евроблях» конвертируется в автомобили, которые находятся в режиме «временного ввоза». Еще какой-то процент транзитных машин остается в Украине с нарушениями сроков.

Кроме того, некоторые машины постоянно курсируют за границу и обратно, особенно в приграничных регионах.

Машины с иностранной регистрацией въезжают в Украину в двух таможенных режимах: транзит и временный ввоз. Первый позволяет автомобилю находиться здесь не более пяти дней, или десяти — если водитель будет возвращаться через другой пропускной пункт. Второй дает возможность эксплуатировать авто без уплаты таможенных пошлин сроком до одного года.

По данным Государственной фискальной службы, в режиме транзит в 2016 году в Украину въехали 127,5 тыс авто. В 2017 году эта цифра выросла почти в два раза до 212 тыс.

За первые шесть месяцев 2018 года объемы транзита авто с иностранной регистрацией превысили показатели всего 2016 года и составили 152,4 тыс ед.

При этом 57,9 тыс «транзитных» автомобилей находятся в стране с нарушениями срока.

Больше всего въезжает в Украину машин с польской регистрацией, затем идут Литва, Германия, Болгария и Чехия.

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