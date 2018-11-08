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«Дочка» российского банка «ВТБ» лишилась украинской банковской лицензии

Экономика Украины 08 Ноя 2018
«Дочка» российского банка «ВТБ» лишилась украинской банковской лицензии
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  • «Дочка» российского банка «ВТБ» лишилась украинской банковской лицензии  Зеркало недели

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