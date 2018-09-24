«Дорогие и неэффективные». Прогнозы МВФ для Украины так же безрадостны, как и советы

Если все будет очень хорошо и прогноз МВФ относительно роста нашего подушевого дохода на 50% до 2023 г. оправдается, Украина… так и не догонит даже развивающийся мир, оставшись в корзине «третьих экономик»

Прогноз Международного валютного фонда касательно темпов роста мировой экономики в разрезе стран и основных их групп, таких как развивающиеся и развитые рынки, позволил достаточно трезво оценить наши перспективы на ближайшие пять лет: он охватывает период до 2023 г. Касательно Украины, получается некий оксюморон: если обозначить оценку наших перспектив в нескольких словах, получается «быстро расти и отставать».

«Два ВВП»

МВФ оценил темпы роста ВВП, причем сделал это, используя такие показатели как валовой продукт в долларовом эквиваленте и он же, но в с корректировкой на паритет покупательной способности (ППС). Последний показатель является научной разновидностью «Индекса бигмака» и оценивает валютный эквивалент ВВП, используя не номинальный обменный курс нацвалюты к доллару, который мы привыкли видеть на сайте НБУ и в обменных пунктах, а разницу в показателях инфляции. Простыми словами, применяется курс, соответствующий не балансу спроса и предложения на валютном рынке, а разнице в инфляционных потенциалах двух сравниваемых стран.

Проиллюстрируем данный тезис на примере Украины. За последние пять лет, если брать период с 2014 по 2018 гг. включительно, номинальный обменный курс девальвировал с 8 до 28 гривень за доллар. Глубина девальвации составила 250%. Однако за этот же период была зафиксирована потребительская инфляция в размере чуть более 100%: 24,9% в 2014-м, 43,3% в 2015-м 12,4% в 2016-м, 13,7% в прошлом году и примерно 10% в нынешнем. Таким образом, обесценивание нашего ВВП, исходя из внутренних цен, составило 100%, а если применить номинальный обменный курс — то 250%, или в 2,5 раза больше. Перед нами классическая недооцененность отдельно взятого развивающегося рынка, в данном случае — нашего. Исходя из указанных показателей, в 2017 г. ВВП по ППС составил $369 млрд, а валовый продукт в долларовом эквиваленте по рыночному курсу всего $109 млрд.

Нетрудно подсчитать, что при таком раскладе курс гривни к доллару по ППС сейчас должен быть не 28, а немногим более 8,2.

Почему стоит так подробно заострять внимание на этих непростых сравнениях? Дело в том, что показатель ВВП по ППС очень популярен среди чиновников и инвесторов. Первые благодаря данному индикатору могут с успехом объяснять электорату, что не все так плохо, рассчитывая, например, вместо «Индекса бигмака» «Индекс киевской перепички» или цену борщевого набора. А в РФ президент Владимир Путин во время последней инаугурации поставил перед правительством задачу войти в пятерку ведущих стран мира. Используя показатель ВВП по ППС, разумеется. Ведь если оценивать валовой продукт по реальному обменному курсу, РФ находится где-то между Испанией и Италией. А так — получится приличная экономика, которая согласно оценкам МВФ занимает шестое место, уступая Китаю, США, Индии, Японии и Германии, но опережая Индонезию. Да-да, по методу ППС, Китай уже обогнал американскую экономику, которая по такому ранжиру отныне не самая большая в мире. Ну а Индия со своими смешными внутренними ценами обошла на повороте Японию.

Кроме того, применение курса национальной валюты к доллару по ППС помогает варьировать уровень бедности в зависимости от целей варьирования. Всем известен такой индикатор ООН, как уровень абсолютной бедности, в настоящее время он составляет $5 в день. Если брать обменный курс, для Украины — это $150, то есть больше минимальной зарплаты, причем даже того ее размера, который ожидается с 01 января 2019 г. Не говоря уже о минимальной и средней пенсии, показатели которых существенно ниже. В таком случае в Украине живут десятки миллионов бедняков, а общий уровень бедности охватывает большую часть населения. Но можно брать для расчета курс по ППС (а именно так и считают в ООН), который, как мы помним, составляет примерно 8,2 гривни за доллар. Тогда уровень бедности понижается до 1200 грн в месяц, а на такие деньги в Украине живет всего несколько процентов населения…

Что же до любви иностранных инвесторов к показателю ВВП по ППС, то здесь логика состоит в следующем. Чем выше мультипликатор (отношение ВВП по ППС к ВВП в эквиваленте по обменному курсу), тем более недооценены внутренние активы страны и, следовательно, тем выше потенциальные доходы от инвестирования в нее.

В Украине отличие между двумя видами ВВП, указанными выше, составляет 3,4 раза. Таким образом, наши внутренние активы более чем в три раза недооценены по сравнению с их реальной (потенциальной) стоимостью, а базовые факторы производства в нашей стране значительно доступнее и выгоднее, чем в развитых странах. Именно поэтому, учитывая показатель ВВП по ППС, у нас сейчас должна стоять длинная очередь из желающих инвестировать в украинскую экономику. Объяснение, почему этой очереди нет — не предмет данной статьи, заметим лишь, что система соотношений «двух ВВП» пока дает нам колоссальное конкурентное преимущество, но эта фора будет постепенно сходить на нет по мере охлаждения двух базовых показателей: замедления инфляции и стабилизации курсовой динамики. В таком случае разница между ВВП по ППС и ВВП в долларовом эквиваленте по рыночному курсу будет каждый год сокращаться. А стало быть, вместе с этим будет расти стоимость внутренних активов в сравнении с их потенциальной величиной, и сокращаться доходность от инвестирования в них. Кроме того, факторы производства в Украине станут существенно дороже по сравнению с нынешним уровнем и привлекать инвестиции нам станет заметно труднее.

Простыми словами, у нас еще есть примерно пять лет, пока мы будем в глазах западного инвестора «дешевыми и привлекательными». Если за эти пять лет ничего не изменится в плане структурных экономических реформ, мы станем «дорогими и неэффективными».

Источник: Госстат

Резкий дисбаланс между ВВП и ВВП по ППС в долларовом эквиваленте по обменному курсу был сформирован в Украине в результате инфляционной модели борьбы с кризисом в 2014-2015 гг. Так, в 2013-м рост номинального ВВП (в фактических ценах) составил 4%, а рост реального (с учетом дефлятора, то есть приведения цен к базе сравнения 2010 г.) оказался на нулевой отметке. То есть разрыв между темпом роста «двух ВВП» составил всего 4%. Но в результате кризиса в 2015-м он существенно увеличился — до 34,8%. В прошлом году «номинал» ВВП вырос на 25%, а реальный показатель с учетом дефлятора — на 3%, разница — 22%.

Относительно высокий разрыв между ВВП по ППС и его валютным «близнецом» в Украине был сформирован за счет высоких темпов инфляции и в результате девальвации нацвалюты. При этом темпы девальвации должны опережать инфляцию.

Источник: www.knoema.ru

В 2013-м наш ВВП в долларах по обменному курсу составлял $183 млрд, а ВВП по ППС — $393 млрд, мультипликатор между ними опустился до минимальной отметки — 2,14. В этот момент мы были уже «дорогими и неэффективными». В 2015 г. мы стали дешевыми, но не перешли к стадии эффективности, мультипликатор тогда вырос до 3,74.

Сейчас мы быстрее теряем свою «дешевизну», чем приобретаем «эффективность». И ключевая задача правительства — разорвать эту тенденцию.

Выводы на будущее

Теперь, когда мы детально разобрались с матчастью МВФ, попробуем оценить, что он ожидает в ближайшие пять лет.

Источник: МВФ

Если все будет очень хорошо и прогнозы МВФ относительно роста нашего подушевого дохода на 50% до 2023 г. оправдаются, Украина… так и не догонит даже развивающийся мир, оставшись в корзине «третьих экономик». Наш ВВП на душу населения в долларах будет отставать от развивающихся стран в 1,8 раза.

А теперь спрогнозируем дату достижения уровня развивающихся стран, при условии, что обозначенные МВФ темпы роста подушевого ВВП сохранятся на всем периоде прогнозирования.

Источник: МВФ

В таком случае Украина по уровню ВВП на душу населения сможет догнать развивающиеся страны лишь в 2053-м году, а среднемировой показатель — в 2058 г. Ну а уровень развитых стран станет доступным в 2083-м… Это конечно, все из области фантастики, но в целом очень выпукло обозначает масштаб проблем, стоящих перед нами. Реальность намного сложнее самых осторожных оценок а-ля «когда мы догоним Польшу».

Украина оказалась в очень глубокой яме, и даже если будет очень быстро из нее выбираться, это мало что изменит, ведь и весь мир продолжит двигаться вперед. Но это вовсе не значит, что у нас нет перспектив. Это хорошо доказывают примеры Китая или Южной Кореи, которые тоже догоняли развитые страны, не стоящие на месте.

Что касается показателя ВВП на душу населения по ППС, то здесь данные Фонда дают еще более жесткие ориентиры.

Источник: МВФ

Наш подушевой ВВП по ППС в 2023-м увеличится на 33% до $12,26 тыс. При этом развивающиеся страны улучшат данный показатель почти на столько же — на 32%, но, учитывая наше сегодняшнее отставание от них, развивающиеся экономики получат $16,5 тыс., то есть в 1,35 раза больше. Что касается развитых стран, то их значение составит $60,29% (+17%) или в 4,9 раза больше, чем у нас. Становится очевидно, что МВФ оценил наши перспективы роста ВВП по ППС почти на уровне всего развивающегося мира, хотя при этом нынешнее отставание Украины по абсолютным значениям столь велико, что для сокращения разрыва нам нужно расти существенно быстрее, чем остальным.

А все потому, что МВФ верит: в ближайшие пять лет Украина будет развиваться по его протоколу, то есть сокращать инфляцию, попутно «убивая» свой потенциал роста ВВП по ППС.

Источник: МВФ

При таком раскладе, мы сможем догнать развивающиеся рынки к 2223-му году, а развитые страны — к 2088-му…..

Нужен разоргев

Итак, следует отметить, что модель роста украинской экономики, выбранная на данный момент, вступает в резкий диссонанс с целями этого самого роста, ведь нельзя развиваться обособленно от всего мира и как бы нам не хотелось, но конкурентоспособность в глобальной экономике оценивается по уровню ВВП. Украина находится не в центре экваториальной Африки, где местное население может слиться с богатой растительностью и зарабатывать на экскурсиях к горным гориллам. Наша страна в значительной степени закрывает восточную границу ЕС и длина этого соприкосновения столь значительна, что не позволяет построить на ней «мексиканскую стену». А значит, для ослабления катастрофического оттока трудовых ресурсов, нужно повышать производительность национальной экономики и уровень подушевого дохода.

Достичь это можно с помощью относительной высокой инфляции (в коридоре 10-15%) и стабильного курса гривни (или даже укрепления его). Только в таком варианте мы получим более позитивную динамику и по ВВП в долларовом эквиваленте, в частности, и ВВП по ППС. Никто не спорит, удерживать баланс в такой нестабильной системе (высокая инфляция плюс контролируемый курс) весьма непросто. Это требует монетарного искусства в первую очередь от НБУ. В контексте экономики, обязательные условия — разогрев реального сектора и увеличение занятости, превышение предложения валюты над спросом в результате резкого усиления притока прямых иностранных инвестиций (для этого нужна эффективная экономическая политика и новые точки роста).

Пока же монетарная парадигма НБУ, разработанная по антикризисному протоколу МВФ, толкает нас в состояние быстрого роста и вечного отставания, с постепенной утратой базовых конкурентных преимуществ.





Источник