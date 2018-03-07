Долина, Буйнов и Фрейндлих попали в «черный список» Минкульта

Сейчас в перечне лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, находится 131 человек.

Минкульт дополнил «черный список» российских артистов / ruskino

Министерство культуры Украины обновило перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства, дополнив его семью представителями российской культуры и шоу-бизнеса.

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Об этом говорится в приказе Минкульта №184 от 6 марта, обнародованном на сайте ведомства.

«Обновить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами: Миньков Александр Витальевич, Баширов Александр Николаевич, Долматов Алексей Сергеевич (рэпер Guf — УНИАН), Фрейндлих Алиса Бруновна, Цыганова Виктория Юрьевна, Буйнов Александр Николаевич, Долина Лариса Александровна», — говорится в приказе.

Сейчас в перечне лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, находится 131 человек, преимущественно представители русской культуры и шоу-бизнеса.

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