Доказать «руку Кремля». Когда Брюссель и Вашингтон поддержат закрытие NewsOne

Мало принять постановление о санкциях против телеканалов NewsOne и «112. Украина», и даже ввести их решением СНБО. Важно обосновать их правильность перед Западом

Фото: facebook.com / newsone

В отношении принятого в четверг украинским парламентом постановления секретарь СНБОУ Александр Турчинов уточнил, что санкции будут применены к учредителям NewsOne и «112. Украина». По его словам, у этих медиа достаточно сложная система собственности, но «там, безусловно, есть нерезиденты Украины, и поэтому здесь нет ограничений относительно применения санкций». Сколько понадобится времени, чтобы принять решение по санкциям? Турчинов пообещал рассмотреть вопрос оперативно.

Попробуем смоделировать, что будет, с NewsOne и «112. Украина», если удастся найти российский след в их финансировании. В перечне возможных санкций аннулирование лицензий, запрет на пользование радиочастотами и телекоммуникационными сетями — это что касается работы каналов. Также под санкциями может пониматься блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за границу, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на выдачу разрешений и лицензий Нацбанка на инвестирование в другое государство или размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства.

То есть санкции могут ударить непосредственно по NewsOne и «112. Украина», а могут стать дубинкой в руках власти, один вид которой должен напугать собственников и повлиять на контент этих телеканалов.

Несомненно, в ответ на закрытие каналов Киев обвинят в давлении на свободу слова, однако главный вопрос — кто обвинит. Если все ограничится заявлениями правозащитных неправительственных организаций или ОБСЕ, это не катастрофа. Значительно хуже, когда давление будет со стороны лидеров стран — партнеров Украины. Потому уже сегодня надо думать, как правильно преподнести Западу вариант с прекращением вещания рупоров кремлевской пропаганды.

Для этого, во-первых, необходимо активно работать с отечественными журналистскими организациями, чтобы получить от них поддержку. Уважаемые правозащитные организации в большинстве случаев не делают резких заявлений, если видят, что они не получат отклик в гражданском обществе либо же спровоцируют раскол. Другое дело, что эти организации могут получать однобокую информацию от того НСЖУ. Потому следует инициировать обсуждение в журналистской среде проблемы гибридного влияния пророссийских медиа на общественное сознание граждан нашей страны.

Во-вторых, к разъяснительной работе должны подключиться дипломаты. На Западе сегодня в мейнстриме тема борьбы с российской пропагандой и ее влиянием на выборы. Последний факт — обнародование имен семерых российских шпионов, подозреваемых в организации многочисленных хакерских атак по всему миру, в частности, во взломе компьютеров Национального демократического комитета и Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США. В нашем же случае влияние России на будущие выборы под сомнение не ставят ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне.

Проще говоря, необходима информационная кампания, убедительно доказывающая, что NewsOne и «112. Украина» — не оппозиционные медиа, а та же Russia Today, только с украинской прошивкой. Иначе украинские политики, и в первую очередь президент, будут рисковать столкнуться с неприятными вопросами по поводу свободы слова при каждом визите на Запад.

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