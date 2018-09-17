Добкин начал угрожать «обидчикам» пророссийских журналистов

Народный депутат от Оппоблока Михаил Добкин намекнул на смертельную опасность, которая угрожает оппонентам журналистов с пророссийского канала NewsOne

Свое заявление Добкин разместил в Facebook, информирует «ДС».

«Избиение сотрудников канала Ньюсван напрямую связано с травлей, которую организовала власть на неугодные им СМИ и которую поддержали практически все провластные журналисты. Зря вы открыли ящик Пандоры, очень зря! Петя уедет, вы все останетесь. А среди вас я ни одного Дункана Маклауда не видел», — сделал намек Добкин.

Как сообщала «ДС», 17 сентября во время акции протеста, которую проводили активисты Нацкорпуса возле здания Генеральной прокуратуры, неизвестная женщина подошла к съемочной группе телеканала NewsOne и ударила журналистку Дарью Билер, выражая таким образом протест против политики телеканала, на который она работает.

Также съемочную группу канала забросали яйцами. Из толпы журналистов вывели сотрудники полиции.

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