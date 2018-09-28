»Дешевле выкинуть»: почему украинцев на еврономерах ждет неприятный сюрприз

В Украину за последние три года ввезли больше 2 млн машин на еврономерах, большая часть из них так и остались нерастаможенными. «Предприниматели» за $1000 готовы пригнать в страну любое авто. Причем некоторые из них, как говорят юристы, легально оформлять просто невыгодно.

Даже если акциз снизят, стоимость старого авто на дизельном двигатели после растаможки вырастет в несколько раз. И если разработанный профильным комитетом Рады законопроект примут, некоторые авто будет дешевле вернуть обратно, чем переоформлять или платить штрафы за нарушение таможенного законодательства.

Несмотря на это, украинцы продолжают покупать «еврономера» по дешевке, а ушлые продавцы утверждают: все в рамках закона.

OBOZREVATEL разобрался, почем и какие авто без регистрации покупают украинцы и чем грозят такие покупки.

За дешевые еврономера придется много заплатить

«Продаю свежее авто из Европы! Еврономера, полный пакет документов от собственника…Отличное авто для города и трассы», — рекламирует продавец Alfa Romeo 2007 года выпуска на одном из сайтов. Такое авто предлагают купить за 3 тыс. евро. Сейчас автомобиль растаможить не получится – он не соответствует экологическому стандарту (выпущен до 2010 года). Но если законопроект №8487(автор глава профильного комитета Нина Южанина) примут во втором чтении, стандарт отменят.

В таком случае такое авто, согласно предложенным правилам, можно будет растаможить за 2,8 тыс. евро. В результате общая стоимость составит уже 5,8 тыс. Но это при условии, что машину удастся правильно оформить.

«Если хотите купить машину на еврономерах, наймите брокера, который поможет оформить документы, езжайте вместе с ним на рынок в Польшу, Литву, Германию, покупайте машину, пусть ее там снимают с регистрации, проходите техосмотр и заезжайте в Украину. Тут, если машина соответствует эко-стандарту, заплатите за растаможку $1500. Это много? А перевозчики просто за свои услуги берут $1000. А так машина будет ваша», — советует юрист Александр Плахотник.

«Если хотите купить машину на еврономерах, наймите брокера, который поможет оформить документы, езжайте вместе с ним на рынок в Польшу, Литву, Германию, покупайте машину, пусть ее там снимают с регистрации, проходите техосмотр и заезжайте в Украину», — советует юрист Александр Плахотник.

Чем дешевле машина, тем больше за нее придется заплатить. К примеру, еврономера Ford Mondeo 1998 года выпуска предлагают купить за $1700. Но если такой автомобиль и разрешат растаможить после пересмотра правил, общая ее стоимость составит уже 5,2 тыс. евро. А если не растаможить, можно вовсе остаться без автомобиля. Так, согласно «законопроектам Южаниной», у водителя могут забрать машину на еврономерах, которая находится на территории страны больше разрешенного срока. Кроме того, размер штрафов доходит до 170 тыс. грн.

Есть еще одна проблема – скорее всего, машина оформлена на нерезидента страны (к примеру, польскую или литовскую фирму). И, согласно закону, пользоваться в Украине он может ее не больше года. Но вместо того, чтобы выехать из страны, на авто выписывают генеральную доверенность, перепродают его доверчивым украинцам. При продаже объясняют: никаких проблем не будет, мол, все закона. С одним из таких продавцов пообщался OBOZREVATEL. «Перегонщик» за 1000 евро предлагает привезти любой автомобиль из Литвы.

— А что насчет оформления?

— Машина будет на тебе…

— В смысле генеральная доверенность?

— Да, у нас есть юрист, все правильно оформит…

— И сколько можно будет находиться на территории не выезжая?

— Да можно вообще никогда не выезжать! Раньше раз в 5 лет нужно было, сейчас норму отменили, — рассказывает «перегонщик».

К слову, уже не первый раз продавцы рассказывают о несуществующих нормах закона, которые якобы позволяют сколько угодно использовать машину без растаможки. В то же время юрист Ольга Николаенко объясняет: подобных норм не существует. В течение года автомобилем без регистрации может управлять иностранец, украинцы же должны оформить машину спустя 10 дней. Правоохранители имеют право оштрафовать собственника авто, которое незаконно находится на территории страны, и даже изъять машину.

Кого ждут проблемы

Проблема №1: чтобы расстаможить, придется проверять документы и отравиться в страну, в которой оформлено авто. «Не каждый человек, который приобрел машину на еврономерах, может утверждать, что его доверенность легальная. Вполне возможно, что он обратится в компетентные органы иностранного государства для снятия с учета, а ему откажут на основании, что документы, которые он предъявляет, недействительны или получены незаконным путем», — поясняет Ольга Николаенко.

И если окажется, что генеральная доверенность оформлена неправильно, снять авто с учета, например, в Литве не получится. Тогда придется искать реального владельца.

«Иногда дешевле выкинуть. Если у вас машина за 2 тыс. евро, то на растаможку, поездку, оформление документов вы потратите больше, чем заплатили за авто. Опять же, если оставить все как есть, уже в следующем году, судя по зарегистрированным законопроектом, можно получить огромные штрафы», — рассказывает Плахотник.

Проблема №2: у водителей на еврономерах нет права собственности на авто. Собственником автомобиля до последнего момента остается фирма, на которую она оформлена. Если человек, который купил этот автомобиль и получил всего лишь доверенность и после какого-то периода хочет оформить машину на себя, ему придется искать реального собственника и оформлять документы. Более того, вполне возможно, предполагает юрист, что такие фирмы за переоформление документов попросят дополнительную плату. «Бесплатно никто ничего вам не сделает», — уверен Плахотник.

К слову, на данный момент законопроекты Нины Южаниной ожидают второго чтения. Так, если парламентарии поддержат документы, ставки акцизов снизят, полиция получит доступ к базе данных таможенной службы, а водители на «еврономерах» будут платить огромные штрафы. Правда, часть нардепов предлагает изменить предложенные нормы, к примеру, снизить стоимость растаможки старых авто.

«Законопроекты — компромиссная модель между всеми участниками и заинтересованными сторонами. Касательно поправок, они хотят сделать ситуацию менее контролируемой, чем даже в нынешнем законодательстве. Депутаты сами загоняют себя в тупик, предлагая невероятные изменения, которые точно не примут», — пояснила Южанина.





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