Депутата от «Батькивщины» Дубиля вызвали на допрос в ГБР — Деловая столица

Государственное бюро расследований вызывало народного депутата от «Батькивщины» Валерия Дубиля на допрос

Об этом сообщили информированные источники, передает «ДС» со ссылкой на РБК-Украина.

Допрос состоится 28 февраля. Важно также отметить, что его приглашают дать показания в качестве свидетеля.

Напомним, имя Дубиля фигурирует в расследовании СБУ относительно подкупа избирателей с помощью «избирательных пирамид».

Как сообщала «ДС», в Украине была создана преступную организацию с участием российских граждан для искажения результатов президентских выборов. СБУ провела более 30 обысков по всей Украине по этому делу.

Также в СБУ уточнили, что создание так называемых «избирательных пирамид» для фальсификации результатов выборов президента курировал один из народных депутатов, которым и оказался народный депутат из фракции «Батькивщина» Руслан Богдан.

По неофициальным данным, организаторами «избирательных пирамид» для фальсификации выборов являются народные депутаты от «Батькивщины».

Кроме того, Служба безопасности Украины записала переговоры участников схемы фальсификации выборов при помощи «избирательной пирамиды».

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