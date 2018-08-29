Депутат Тимошенко избил активистов палкой из-за «Юлиной коляски»

В Николаеве произошел конфликт между активистами и депутатом «Батькивщины»

Конфликт произошел сегодня на площади у здания киноконцертного зала «Юность», где проходит встреча с лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко, информирует «ДС» со ссылкой на «Новости-N».

Активисты Дмитрий Рябченко и Игорь Финкельштейн привезли к «Юности» инвалидную коляску — для Юлии Тимошенко, которая якобы «чудесным образом» после выхода из колонии очень быстро излечилась от заболевания спины.

Это не понравилось сторонникам Тимошенко, которые сопровождали своего лидера.

Депутат от «Батькивщины» Витовского райсовета Олег Кравец потребовал убрать коляску и ударил Рябченко палкой, на которую опирается при ходьбе.

Так как после этого Филькенштейн все равно продолжил катить коляску ко входу в зал, Кравец попытался ударить и его. При этом сдерживающим его полицейским пояснял, что просто хочет «усадить инвалида в коляску».

После второй стычки активисты отказались от своих намерений, сложили инвалидную коляску и погрузили в багажник автомобиля.

Как известно, 22 февраля 2014 года Тимошенко вышла на волю по решению Верховной Рады. Ее вывезли из харьковской больницы в инвалидной коляске. Она сразу прибыла в Киев, почтила погибших на Майдане и выступила со сцены, также на коляске.

После этого лидер «Батькивщины» выступала и появлялась на людях уже без коляски.

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