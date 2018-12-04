Датский банк представил «Шокирующие предсказания» на 2019 год — Новости Европы — Правда.Ру

Датский Saxo Bank предсказал, что в 2019 году компанию Tesla ожидает поглощение корпорацией Apple, а также посоветовал обратить внимание на интенсивность солнечного излучения.

Saxo Bank решил взять на себя функции провидца и рассказать, что и кому принесет новый 2019 год. Датский финансовый прогнозист почти не сомневается в покупке Apple компании Tesla компанией, увольнении главы ФРС, введении всемирного налога на транспорт. Saxo Bank предсказывает и повышенную активность солнца и солнечные бури.

«Компания Apple понимает, что если она хочет углубить воздействие на жизнь своих пользователей, то следующим рубежом для нее станут автомобили, поскольку цифровые технологии проникают в автомобильную промышленность все более активно», — говорится в прогнозе Saxo Bank.

Аналитики банка считают, что Apple, благодаря своим новейшим разработкам в области digital-индустрии смогут вывести компанию Илона Маска в лидеры по производству электрокаров и беспилотных авто.

Новый Всемирный транспортный налог, по мнению датского регулятора, будет направлен на борьбу с угрозой глобального потепления из-за высоких выбросов CO2, производимых транспортом.

Что же касается солнечной активности, то глава департамента рынка ценных бумаг с фиксированной доходностью Saxo Bank Джон Харди считает, что в 2019 году вспышки на солнце будут сильнее и продолжительные, а значит, с большой долей вероятности на Землю обрушится поток солнечной энергии, способной уничтожить множество спутников в западном полушарии. Потери GPS связи вследствие солнечной бури эксперты Saxo Bank оценили примерно в $2 трлн.

Стоит заметить, что датский банк не впервые пытается сыграть роль Нострадамуса. Правда. Ру писала ранее о том, какими прогнозами шокировал датский банк. Так, в 2017 году Saxo Bank прогнозировал отмену Brexit, стремительное падение индекса S&P на 25%, а в 2018 году он был уверен в резком подорожании биткоина — до $60 тыс.

Однако банку относительно точно удалось предсказать динамику валютного курса в паре евро-доллар, а именно, снижение евро к доллару на конец 2018 года примерно на 10%.

«Мировая экономика сейчас подвержена большим рискам. Я не обещаю апокалипсис, но мы уже можем видеть четырех его всадников-предвестников: тенденция к деглобализации, низкая денежная база, увеличение стоимости денег и рост цен на энергоносители», — заявил главный экономист финансового регулятора Стин Якобсен в ходе презентации «Шокирующих предсказаний» банка.

Он рассказал о том, что показатель общемирового объема денег опустился на самый низкий уровень по сравнению с многолетними значениями, в то время как ФРС США настаивает на повышении ставок, а это вызовет торможение экономических процессов.

Ранее Правда. Ру делал свой прогноз и приводила данные о том, на какие социально значимые продукты произойдет рост цен в 2019 году.

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